Senadores de EEUU temen violencia ante llamados de Trump a protestas

Los republicanos del Senado de Estados Unidos quieren pasar la página de Donald Trump, pero temen que, si el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, decide arrestar hoy al expresidente se desate la violencia. La expectativa respecto a la detención del exmandatario (2017-2021) la creó él mismo en su red Truth Social, cuando convocó a sus seguidores a protestar si resultaba inculpado penalmente este martes.

Los legisladores del Partido Republicano (GOP) consideran que la acusación de un expresidente por parte de un fiscal de distrito local sería "cruzar la línea y sentaría un mal precedente", reportó el diario The Hill.

Sin embargo, temen que se repitan los disturbios que estallaron aquí cuando Trump animó a sus simpatizantes a rebelarse contra la certificación de las elecciones de noviembre de 2020 y la arenga terminó con el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Al malestar se suma la naturaleza de las acusaciones: el pago de 130 mil dólares que hiciera Trump para silenciar a la actriz de cine porno Stormy Daniels, algo sobre lo que su antiguo abogado, Michael Cohen, testificó ante el Congreso en 2019, recordó el periódico.

Los principales miembros del liderazgo republicano del Senado han guardado silencio hasta ahora sobre la posibilidad de que el Presidente 45 sea arrestado y acerca de sus llamados a protestas masivas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), criticado por no responsabilizar a Trump de la violencia del 6 de enero, trató el domingo de matizar los llamamientos que hiciera el exocupante del Despacho Oval con un "no creo que la gente deba protestar por esto, no".

También existe la preocupación entre los miembros del GOP de que una eventual detención de Trump logre el efecto de aumentar el apoyo hacia él entre los votantes y lo lleven a la victoria en las primarias presidenciales del próximo año.

"Si quieres hablar de cómo unificar a los republicanos detrás de Donald Trump en las primarias, tener una acusación de izquierdas desquiciada (...), podría ser el mayor regalo", dijo el senador por Texas Ted Cruz en su podcast el lunes pasado.

Por su parte, el legislador Lindsey Graham (Carolina del Sur), el aliado más cercano de Trump en el Senado, sostuvo que el fiscal de Manhattan, "ha hecho más para ayudar a Donald Trump a ser elegido presidente que cualquier otra persona en Estados Unidos hoy en día".

Sin embargo, para otros, "Trump es un individuo despreciable que ha hecho un daño fundamental a nuestro partido y ha perjudicado a nuestro país, a juicio del exsenador Judd Gregg, aunque se refirió a lo que está sucediendo en Nueva York como un "ejemplo clásico de abuso de la fiscalía».

Mientras algunos observadores advierten que victimizarse podría ser, a fin de cuentas, parte de una estrategia de Trump.