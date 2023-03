Suman 19 los detenidos en Venezuela en “cruzada” contra la corrupción

Autoridades venezolanas detuvieron a 19 altos funcionarios en el marco de las acciones del régimen de Nicolás Maduro en su “lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción”, informó el dirigente chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

“Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro de que vienen más”, dijo Rodríguez durante la discusión en plenaria de un proyecto de acuerdo en respaldo a la “investigación y lucha” contra la corrupción emprendida por el régimen chavista.

Aseguró que esta investigación “apenas comienza” y que se trata de una respuesta “ejemplarizante” que no se quedará “en palabras”, pues que aplicará la ley a cualquiera que resulte implicado. “Caiga quien caiga. No quiero ver defensores de algunos alcaldes sí y de otros alcaldes no, porque el que esté robando, (...) pues va preso”, dijo.

Rodríguez insistió en que se trata de una investigación que tenía varios meses y que ya Maduro había advertido, en varias oportunidades, sobre hechos de corrupción dentro de las instituciones del Estado.

De momento, se conoce oficialmente de la detención de Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, así como de un alcalde chavista y del ahora exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, según confirmó el canal estatal VTV.

Entre los detenidos también figura el diputado Hugbel Roa, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria por “unanimidad”, procedimiento que ocurrió después de ser arrestado acusado por actos de corrupción en Pdvsa.

“La petición es que se allane la inmunidad para que proceda el enjuiciamiento”, dijo el parlamentario y poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello al exponer los argumentos para solicitar la medida contra Roa, cercano a El Aissami, quien renunció el lunes en medio de la razia anticorrupción.

“Aquí hemos allanado la inmunidad parlamentaria de algunos diputados, algunos han renunciado al estar incursos en delitos tan graves como el narcotráfico”, sostuvo Cabello, considerado el número dos del chavismo.