Amnistía Internacional pide explicaciones por operación con 13 muertos en Río

La organización internacional Amnistía Internacional exigió este viernes que las autoridades brasileñas ofrezcan explicaciones sobre las violaciones a los derechos humanos registradas durante la operación policial del jueves en una favela de Río de Janeiro que dejó trece muertos.

"Amnistía Internacional Brasil exige que las autoridades investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas, de nuevo, contra la población del Complejo de Salgueiro", afirmó la organización en un comunicado en el que recordó que esa misma favela fue escenario de otra operación policial con ocho muertes en noviembre de 2021.

De acuerdo con la organización de defensa de los derechos humanos, ese tipo de operaciones contra grupos de narcotraficantes en las favelas de Río de Janeiro muestra que la Policía regional utiliza "el uso excesivo de la fuerza letal como única y exclusiva estrategia de seguridad pública".

La cuestionada operación fue realizada por miembros de la Policía Civil y tenía como objetivo detener al narcotraficante Leonardo Costa Araújo, conocido como "Leo 41" y acusado de ser el jefe de la principal organización criminal en el estado amazónico de Pará.

Araújo estaba escondido desde hacía varias semanas en el Complejo de Salgueiro, un conjunto de favelas dominado por narcotraficantes en Sao Gonçalo, municipio del área metropolitana de Río de Janeiro.

En el operativo murieron Araújo y otras doce personas, que la Policía identificó como sus secuaces; fueron detenidas dos y quedaron heridas tres, entre las cuales dos ancianas alcanzadas por balas perdidas.

La Policía dijo haberse incautado de 13 fusiles, entre ellos modernos modelos de AR-15 y AK-47 que avaluó en 200.000 dólares.

Pese a los indicios de excesos, ya denunciados por el Ministerio Público, la operación fue respaldada tanto por el gobernador de Pará, Helder Barbalho, como por el de Río, Claudio Castro.

"Los bandidos de otros estados intentan fortalecerse en Río de Janeiro, pero mientras yo esté en el comando el combate será duro. No hay lugar en el estado al que la Policía no pueda entrar para combatirlos. No les sirve de nada venir a esconderse. Aquí serán neutralizados", expresó Castro.

La entidad denunció que los policías que participaron en la operación con el uso de blindados y helicópteros violaron una determinación de la Corte Suprema que exige que este tipo de operaciones en las favelas sean justificadas como "excepcionales", cuenten con la fiscalización del Ministerio Público y adopten medidas preventivas, como el uso de ambulancias.

De acuerdo con la organización, "es imperioso que la gobernación de Río de Janeiro cese inmediatamente la realización de operaciones con alta letalidad como éstas y que garantice la protección de la vida de los habitantes de las favelas y las periferias".

Para Amnistía Internacional, las comunidades periféricas, faveladas y negras están cansadas de llorar por la política de exterminio de la policía de Río.