El presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará Chile a principios de abril, información este sábado fuentes oficiales en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en la que el mandatario se encuentra junto al canciller, Santiago Cafiero.

A raíz de una reunión bilateral entre el ministro de Exteriores y su par chileno, Alberto van Klaveren, se concretó la visita del jefe de Estado argentino para el 5 de abril, con motivo de la conmemoración de los 205 años del Abrazo de Maipú entre los próceres Bernardo O'Higgins (chileno) y José de San Martín (argentino).

Se espera que el encuentro sirva para que Fernández y su homólogo, Gabriel Boric, puedan bajar el tono después de las recientes críticas vertidas por el argentino al sistema de Justicia chileno.

Fernández acusó a la Justicia del vecino país de ponerse "al servicio de quienes persiguen opositores", en una posible alusión al juicio que involucra al excandidato presidencial Marco Enríquez- Ominami, miembro -al igual que él- del Grupo de Puebla.

Aunque esta no es la primera vez que el presidente argentino critica a la Justicia chilena, ya que a mediados de febrero suscribió a una carta del Grupo de Puebla en la que 29 firmantes denunciaron que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".

Sobre esta última situación, la embajadora en Buenos Aires, Bárbara Figueroa, expresó que "no se sintió por parte del Gobierno una afrenta y si bien se hizo un planteamiento por parte de nuestro entonces canciller, no es una materia extremadamente sensible para el Gobierno" .

En ese momento, Boric dijo que no tenía interés alguno en una escalada de la tensión con Argentina, pero apareció su homólogo de la necesidad de respetar las instituciones.

Por otra parte, Figueroa destacó que intenta "mantener un diálogo permanente con el embajador (argentino en Chile, Rafael) Bielsa".