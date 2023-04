Ministra francesa posa para la portada de Playboy en medio de la crisis política

La secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria de Francia, Marlene Schiappa, aparecerá en la portada de la edición francesa de la revista Playboy que se publicará la siguiente semana, informa AFP.

En las imágenes, la funcionaria lucirá diferentes vestidos exclusivos. Las fotografías acompañarán a una entrevista de 12 páginas en la que ella aborda temas como los derechos de las mujeres, el aborto y los derechos de la comunidad LGBT.

La noticia sobre las imágenes de Schiappa en Playboy ha generado indignación, incluso en las filas del Gobierno, debido al actual contexto social en el país. Francia es escenario de masivas protestas en rechazo contra la controvertida reforma de pensiones.

La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, llamó a la secretaria de Estado para decirle que su actuar "no era del todo apropiado, especialmente en las condiciones actuales", dijo una fuente familiarizada con el tema.

La secretaria de Estado sobre Economía Social y Solidaria también fue duramente criticada por la oposición francesa que, si bien defiende el derecho de las mujeres a exhibir su cuerpo "en cualquier lugar", rechaza que una representante del Gobierno lo haga en las actuales circunstancias y considera que se trata de una "falta de respeto" al pueblo francés.

Por su parte, Marlene Schiappa indicó que defenderá el derecho de las mujeres "a disponer de su cuerpo, en todas partes y en todo momento". "En Francia, las mujeres son libres. Sin ofender a los retrógrados y a los hipócritas", escribió en su cuenta de Twitter.

El editor de Playboy, Jean-Christophe Florentin, también apoyó a la funcionaria a la que califica como la "más compatible" con la revista entre los ministros franceses, puesto que ella "entiende que no se trata de una publicación para viejos machos, sino que podría ser un instrumento para la causa feminista". "Playboy no es una revista de porno suave, sino un 'mook' trimestral de 300 páginas (una mezcla entre libro y revista) intelectual y de moda", agregó Florentin, quien admitió que la publicación contiene imágenes de mujeres desnudas, pero "no en la mayoría de las páginas".