Trump se declara inocente de los 34 cargos en su contra; irá a juicio

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró ayer no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera pública una relación sexual entre ambos.

Trump escuchó la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de “falsificación de registros mercantiles”.

Los cargos son considerados “violaciones del artículo 175.10 del Código Penal” y se definen como “intento de defraudar y de cometer otro delito” y de esconderlo.

Once de los cargos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

“Orquestó” pagos

Trump fue inculpable de haber “orquestado” una serie de pagos para comprar el silencio de tres personas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Un portero de la Torre Trump que decía tener información sobre un presunto hijo ilegítimo recibió 30 mil dólares para guardar silencio, una mujer que afirma haber sido amante suya cobró 150 mil dólares para callarse y Daniels otros 130 mil dólares por ocultar una supuesta relación extramatrimonial, según detalló el fiscal Alvin Bragg en un comunicado de prensa.

“Según la ley del estado de Nueva York, es un delito grave falsificar registros comerciales con la intención de defraudar y de ocultar otro delito. De eso se trata exactamente este caso: 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Éstos son delitos graves en estado de Nueva York (...) No normalizaremos una conducta criminal grave”, dijo Bragg tras la audiencia. Y afirmó que “todo el mundo es igual ante la ley”.

El juez dejó en libertad provisional a Trump sin restricciones previas al juicio.

Tras la lectura de los cargos, Trump se retiró del tribunal a las 15.25, hora local, después de permanecer casi dos horas en el lugar.

Trump “mintió”

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que presentó los 34 cargos sobre falsificación de registros comerciales que imputaron al expresidente Donald Trump, adujo que el magnate mintió de manera deliberada para proteger sus intereses personales.

“Uno de los crímenes que corresponde a ocultar información es sobre la ley electoral de Nueva York que incluye, llamadas, mensajes de texto y testigos múltiples y eso se presentará en una corte pública y se presentará aquí en Manhattan”, declaró Bragg y añadió que “durante las elecciones, Trump y otros emplearon un esquema de atrapar y matar para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él y aumentar sus perspectivas electorales”.

Delitos repetitivos

Los abogados del expresidente Donald Trump criticaron los 34 delitos que le imputan a su cliente, que han calificado de repetitivos, y volvieron a insistir en que el proceso contra el empresario es “totalmente político”.

“No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo Todd Blanche tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.