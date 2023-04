Zelenski atribuye a Rusia deportación de niños y violaciones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, atribuyó ayer a la ocupación rusa la existencia de campos de concentración, la deportación de niños y la violación de mujeres.



Por ello, añadió que “cuanto más sepa el mundo sobre la agresión rusa, más rápido el agresor perderá y la paz volverá” no sólo a Ucrania, sino “a todos en el mundo”.



En su discurso nocturno, el mandatario ucraniano subrayó que los valores por los que todos lucha en Ucrania “están cerca de todas las naciones, independientemente de si están geográficamente lejos de nosotros”.



“Todos valoran la seguridad y la protección contra el terror. No existe nación que aprobaría lo que ha traído la ocupación rusa: campos de concentración rusos, la deportación de nuestros niños, la violación de mujeres, el incendio de ciudades...”, dijo.



Agregó que “cuanto más sepa el mundo sobre la agresión rusa, más rápido el agresor perderá y la paz volverá. Volverá no sólo a Ucrania, volverá a todos en el mundo”.