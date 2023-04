Tras motines, prevén intervenir cárceles de Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una intervención “dura” de los centros penales de su país luego de que enfrentamientos simultáneos entre pandilleros registrados en cuatro cárceles dejaron un muerto y siete heridos.



“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”, indicó Castro en Twitter.



Aseguró que la “intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no sólo con el castigo”.



“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, señaló la presidenta hondureña.



Agregó que “12 años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses”.



Castro precisó que hoy anunciará “los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados”.



La intervención en las cárceles es anunciada por la mandataria tras registrarse este sábado amotinamientos y tiroteos simultáneos en cuatro prisiones de Honduras, que dejaron un pandillero muerto y siete heridos, según el informe preliminar del Instituto Nacional Penitenciario (INP).