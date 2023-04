El presidente del Banco Mundial aboga por reestructurar la deuda de los países pobres

El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, considera necesaria una reestructuración de la deuda de los países pobres, según lo explicó en una entrada publicada este domingo en uno de los blogs de la organización multinacional.

"Me gustaría ver una consideración seria de una 'paralización' de la deuda, es decir, la suspensión formal del servicio de la deuda a pedido del país deudor al comienzo del proceso de reestructuración de la deuda", reza el texto.

No obstante, admite que existen dos "desafíos fundamentales": el hecho de que el proceso de reestructuración de la deuda no avance mucho y el de que todavía no haya habido suficiente debate sobre las formas de tomar medidas para lograr la sostenibilidad de la deuda. Por todo ello considera "urgente" avanzar, argumentando que los países deben lograr cargas de deuda transparentes y sostenibles para reiniciar la inversión, que se ha estancado.

"El BM ha ampliado el apoyo financiero a países de alto riesgo y con dificultades de endeudamiento, mientras que muchos otros acreedores han dejado de proporcionar financiación críticamente necesaria", continúa. En este sentido, detalla que la Asociación Internacional del Fomento mantiene transferencias positivas muy cuantiosas, brinda alivio implícito de la deuda a través de sus términos concesionales y está aumentando aún más la concesionalidad.







El jefe del Banco Mundial asegura que en las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI de esta semana se abogará enérgicamente por soluciones sólidas de desarrollo para los crecientes desafíos que afrontan los países en desarrollo, centrándose en resolver el estancamiento en las reestructuraciones de deuda de dichos estados.







Así, el evento brindará la oportunidad de conseguir avances en casos como el de Zambia, al tiempo que se abordarán otros como el de Ghana y el de Etiopía. "Con la crisis de la deuda cada vez mayor, debemos abordar las reuniones [.] con determinación y urgencia: ahora es el momento de que todas las partes conviertan las palabras en acciones", concluyó.







El miércoles Malpass moderará un debate sobre la deuda y el crecimiento con el ministro de Finanzas de Etiopía, Ahmed Shide; el ministro de Finanzas y Servicios Públicos de Jamaica, Nigel Clarke, y el exgobernador del Banco de la Reserva de la India, Raghuram Rajan. Además, copresidirá una reunión de mesa redonda sobre deuda soberana mundial junto con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman.