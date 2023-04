India superó a China y se convirtió en el país más poblado del mundo, pero las cifras ocultan una historia mayor

En las últimas semanas, dos mujeres embarazadas en la India - Vaishnavi Logabiran y Malika Begum - dieron a luz a un niño y una niña, añadiendo dos recién llegados a una población india de 1.400 millones que, según funcionarios de la ONU, está superando a la de China para convertirse en la más grande del mundo.

Los bebés nacieron con semanas de diferencia. Pero, en muchos sentidos, nacieron en dos Indias diferentes.

Aunque la población total de la India ya no se está disparando, y de hecho se está aplanando rápidamente, los expertos de la ONU han proyectado que este mes finalmente superará a la población de China, que se está reduciendo gradualmente. (Sin embargo, este hito demográfico oculta trayectorias radicalmente divergentes dentro de la India, con tasas de fertilidad que varían mucho de un estado a otro).

En Tamil Nadu, el estado sureño de Vaishnavi, salpicado de fábricas de coches y iPhones, la mujer media tendrá 1,8 hijos a lo largo de su vida, la misma tasa que en Estados Unidos y Suecia. Pero en el Bihar de Malika, una fértil extensión agrícola dividida en dos por el río Ganges, la mujer media tendrá tres, según la última Encuesta Nacional de Salud Familiar de India, realizada entre 2019 y 2021.

Las vidas de Vaishnavi y Malika -y las historias de sus estados de origen- ilustran la desigual transformación del norte y el sur de la India, una brecha que se ha ampliado desde la década de 1980 y sigue irritando a los líderes y responsables políticos indios. Los expertos afirman que los estados del sur no sólo ofrecen a las mujeres un mejor acceso a los anticonceptivos y a los servicios de planificación familiar, sino que también les proporcionan una mejor educación, más puestos de trabajo y un mayor estatus social relativo, factores intangibles cruciales que han permitido reducir el tamaño de las familias y aumentar la prosperidad.

“Demográficamente, tenemos dos Indias”, dijo Arvind Subramanian, principal asesor económico del gobierno indio entre 2014 y 2018. “La India del sur ya se parece a Asia oriental. De hecho, está en las primeras fases de envejecimiento. Pero el corazón hindi sigue muy en auge”.

La hija de Vaishnavi nació en un hospital de Tamil Nadu a unos 50 kilómetros del golfo de Bengala. El hijo de Malika llegó en una clínica de un pueblo del norte de Bihar, cerca de las estribaciones del Himalaya. Los hogares de Vaishnavi y Malika tienen aproximadamente la renta media de sus respectivos estados, pero las vidas de las dos madres han seguido trayectorias radicalmente distintas: Vaishnavi se casó después de licenciarse en comercio; Malika, como el 40% de las mujeres de Bihar, se casó siendo adolescente y nunca fue a la escuela.

Hoy, Vaishnavi, de 27 años, tiene dos hijos; Malika, de 22, tiene cuatro.

“Dos es suficiente”, dijo Vaishnavi mientras descansaba en una espaciosa sala postnatal donde ella y otras mujeres esperaban ser operadas para ser esterilizadas. “Fue una decisión colectiva de nuestra familia”.

En la actualidad, la divergencia económica y demográfica entre las dos Indias “se está convirtiendo en una cuestión cada vez más tensa”, afirmó Subramanian. “Pero también es una oportunidad”.

La brecha entre el norte y el sur en cuanto a tasas de natalidad y desarrollo general suscita frecuentes debates sobre cómo repartir el gasto federal y cómo asignar escaños en el Parlamento. También ha suscitado los esfuerzos de líderes gubernamentales y expertos en desarrollo para proporcionar suficientes puestos de trabajo a los estados pobres del norte y ayudar a mujeres como Malika, que se han quedado r

ezagadas incluso cuando la pujante economía india parece destinada a superar a la alemana a finales de esta década.

Sentada bajo el calor seco de abril en el norte de India, Malika cuenta que nunca aprendió a leer porque sus padres, trabajadores emigrantes, trasladaron a la familia al lejano Punjab. Nunca quiso tener su cuarto hijo, dijo Malika, pero se quedó embarazada porque ella y su marido temían que el uso de preservativos le provocara tumores.

“Es muy estresante tener tantos hijos”, dijo Malika mientras Roza, su segunda hija, se aferraba a su pierna, lloriqueando en busca de atención. “Ha pasado lo que ha pasado. Al menos era un hijo”.

Advertencias sobre una “bomba demográfica

Poco después de que India obtuviera la independencia en 1947, sus dirigentes tomaron medidas para frenar la natalidad, que rondaba los seis hijos por mujer. Los demógrafos advirtieron de una “bomba demográfica”.

En 1952, la India introdujo un programa nacional de planificación familiar y un eslogan en hindi que se hizo omnipresente: “hum do, hamare do” - más o menos, somos dos, sólo tendremos dos hijos. En las décadas siguientes, el tema se convirtió en una prioridad absoluta, y la Primera Ministra Indira Gandhi llegó a supervisar la esterilización forzosa de millones de hombres, lo que provocó agitación política y pánico masivo.

Pero cuando una ola de liberalización económica se extendió por India a finales de los 80, la pesadilla maltusiana no llegó a materializarse. La industria manufacturera y el sector servicios crecieron en el sur, y los estados de Kerala y Tamil Nadu se situaron en la década de 1990 por debajo de la llamada “tasa de reemplazo” necesaria para mantener una población estable: 2,1 hijos por mujer. India, en su conjunto, cayó por debajo de la tasa de reemplazo en 2021, y se espera que su población alcance el máximo en torno a 2060.

“Donde la gobernanza ha sido buena, donde la educación y la alfabetización de las mujeres son mejores, donde los servicios de salud pública son mejores, las tasas de crecimiento de la población son naturalmente más bajas”, dijo Poonam Muttreja, directora ejecutiva de la Fundación para la Población de India, una organización sin ánimo de lucro.

En Tamil Nadu, las autoridades y los expertos en salud pública afirman que su éxito se remonta a principios del siglo XX, cuando el activista y político Erode Venkatappa Ramasamy, conocido como Periyar, puso en marcha un movimiento social y político contra la desigualdad entre castas y sexos. El movimiento de Periyar hizo hincapié en la educación de las mujeres y sigue influyendo en las administraciones estatales.

“Damos 1.000 rupias a cada chica universitaria de Tamil Nadu si termina sus estudios en una escuela pública”, afirma S. Senthilkumar, diputado de Tamil Nadu. “¿Por qué? Porque queremos que estudie y no se case”.

Aunque el norte ha avanzado en los últimos años, sigue existiendo una brecha importante. Según la encuesta nacional sobre la familia de 2021, el 84% de las mujeres de Tamil Nadu saben leer y escribir, frente al 55% de Bihar, el porcentaje más bajo de India. El 46% de las mujeres casadas de Tamil Nadu tuvieron empleo en los últimos 12 meses, frente al 19,2% de las biharíes casadas.

Los padres de Vaishnavi, un conductor de auto rickshaw y un ama de casa, crecieron en la aldea de Veppambattu, a las afueras de Chennai, y tuvieron cuatro y seis hermanos cada uno. Pero enviaron a Vaishnavi a la escuela junto a su hermano, con todos los gastos pagados por el Estado, y Vaishnavi acabó obteniendo un máster, que convirtió en un trabajo a tiempo parcial como contable para una pequeña empresa química.

En cuanto Vaishnavi se quedó embarazada por primera vez, a los 24 años, entró en acción el sistema sanitario público. Una “enfermera de pueblo” -una de las miles que trabajan en los llamados Centros de Salud Primaria repartidos por todo el país- inscribió a Vaishnavi en el sistema sanitario estatal. La enfermera le hizo revisiones periódicas y la acompañó a un hospital regional cuando se puso de parto.

Incluso antes de que Vaishnavi diera a luz, las enfermeras de la aldea y los asesores de planificación familiar del hospital empezaron su campaña: No tengan más de dos hijos, no los tengáis con menos de tres años de diferencia. Si las madres no quieren esterilizarse, se les presenta un “menú” de opciones anticonceptivas temporales, distribuidas gratuitamente en dispensarios de atención primaria y en autobuses móviles, explica S. Shobha, ex directora del Instituto de Obstetricia y Ginecología de Chennai y asesora del gobierno.

En Tamil Nadu, las mujeres que aceptan los dispositivos intrauterinos reciben unos 2 dólares como recompensa. Las que aceptan una tubectomía reciben unos 8 dólares. Como las familias siguen prefiriendo tradicionalmente a los hijos varones, el gobierno ofrece una cuantiosa recompensa en metálico a las mujeres que aceptan esterilizarse después de tener dos hijas. La recompensa asciende a unos 240 dólares y se deposita en un fondo fiduciario para las hijas.

La preferencia por los hijos varones ha provocado un desequilibrio de género en la India. La proporción entre niños y niñas empezó a aumentar en los años 70 con la introducción de las pruebas prenatales y la legalización del aborto. Pero los datos nacionales muestran que el desequilibrio se ha ido reduciendo finalmente en la última década, a medida que el gobierno de Modi llevaba a cabo una campaña masiva para desalentar los abortos por selección de sexo. La proporción de sexos ha aumentado de forma constante, de 918 niñas nacidas por cada 1.000 niños nacidos en 2006 a 928 niñas nacidas por cada 1.000 niños nacidos en 2021, según las encuestas familiares.

En Bihar también existen programas que fomentan las familias más pequeñas. Pero los datos muestran que el estado, con escasos recursos, se ha quedado rezagado. La encuesta familiar de 2021 mostraba que Bihar tenía uno de los porcentajes más altos de India de mujeres que no querían tener hijos pero no podían obtener anticonceptivos.

Bajo el mandato de su líder, Nitish Kumar, Bihar ha hecho hincapié en la mejora de la educación de las mujeres como solución a largo plazo. En 2007, Kumar anunció un plan para dar dinero a las alumnas de octavo curso para comprar bicicletas con las que superar el coste y los peligros de desplazarse a la escuela, lo que redujo enormemente el abandono escolar en las zonas rurales. Kumar también empezó a distribuir gratuitamente uniformes escolares y compresas a las niñas.

“Todo lo que hemos conseguido hasta ahora se debe a eso”, dijo Mohammed Sajjid, responsable del programa que supervisa la planificación familiar en Bihar, en relación con la educación de las mujeres. Aun así, añadió, conseguir más logros “llevará más tiempo”.

En un estado donde predominan las actitudes conservadoras, los trabajadores sanitarios de Bihar afirman que las actitudes cambian lentamente. En el hospital público de Kishanganj, A.K. Dubey, médico, dice que las mujeres suelen pedir inyecciones de anticonceptivos hormonales para que sus familias no se enteren de que usan anticonceptivos. Otras veces, Dubey ha visto aparecer a maridos enfadados que exigían saber por qué los médicos les proporcionaban dispositivos intrauterinos sin su permiso.

Aun así, Dubey ha visto cómo el tamaño de las familias se ha reducido incluso con respecto a hace cinco años, cuando lo habitual era tener más de seis hijos por familia.

“Las mujeres están más concienciadas que sus maridos”, afirma.

La peligrosa división

La incapacidad de India para cerrar su brecha demográfica y económica entre el norte y el sur tiene cada vez más consecuencias políticas.

En Bihar, la presión sobre el empleo en el sector público es tan grande que los recortes en las ofertas de empleo público o en el reclutamiento militar suelen desencadenar disturbios. Mientras tanto, estados del sur como Tamil Nadu, que espera ver disminuir su población en algún momento de la próxima década, ha visto afluir mano de obra inmigrante del norte, lo que en ocasiones ha provocado fricciones.

El mes pasado, unos YouTubers de Bihar fueron detenidos por grabar un vídeo falso en el que denunciaban palizas a trabajadores inmigrantes en Tamil Nadu. Los vídeos crearon un revuelo nacional, y representantes del partido gobernante en la India, Bharatiya Janata Party, denunciaron que los norteños fueran el blanco de los ataques.

Por su parte, los estados del sur están cada vez más indignados por la cantidad de ingresos fiscales que reciben los estados del norte, que constituyen el núcleo de apoyo del BJP.

Si el norte de la India quiere cerrar la brecha, es probable que la tarea recaiga en trabajadores de primera línea como Nusrat Jahan, una ardiente y agobiada trabajadora de 32 años que forma parte del programa de Activistas Sociales Sanitarias Acreditadas (ASHA) del gobierno indio.

Una tarde reciente, Jahan merodeaba por el pueblo de Sontha, en Bihar, engatusando y arengando -pero sobre todo arengando- a las mujeres para que utilizaran métodos anticonceptivos. Parveen Begum, que ya ha tenido 11 hijos, explicó que no podía dejar de cuidar a sus hijos el tiempo suficiente para someterse a la operación de esterilización. La sobrina de Parveen, Ruby, que tiene cinco hijos, dijo que temía ser esterilizada.

Al final de un callejón embarrado, Jahan tuvo más éxito con la familia que vivía detrás de unos muros descoloridos y a medio construir.

Sentada en el patio estaba Malika, que el mes pasado recibió un dispositivo intrauterino tras su cuarto hijo. A su lado estaba su cuñada Guljari, operada de esterilización tras su segundo hijo. Malika explicó que durante años no supo dónde conseguir píldoras anticonceptivas. Ella y Guljari nunca usaron preservativos, dijo Malika, porque “el hombre puede morir por ellos”.

Jahan parecía exasperada.

Finalmente, Guljari intervino para decir que no es que las mujeres no quieran familias más pequeñas. Simplemente no saben cómo.

“Sabemos que una familia pequeña, con tres o dos hijos, es una familia feliz”, dijo Guljari. “Con cuatro o cinco hijos, nuestra vida está arruinada. No podemos alimentarlos, no podemos educarlos, nuestra vida está estancada en la pobreza. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser algo”.