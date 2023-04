Exmercenario ruso confiesa que mató a sangre fría a niña ucraniana

Un exmercenario del Grupo Wagner que admitió haber realizado matanzas de civiles ucranianos por órdenes de sus superiores confesó que también asesinó a sangre fría a una niña de unos 5 años.

En una extensa entrevista con la organización Gulagu, el exmercenario identificado como Azamat Uldarov, contó detalles sobre su accionar en la guerra.

“Está gritando, es una niña pequeña, ya sabes, 5 o quizás 6 años. Y le di un tiro de gracia, ¿sabes? No debía dejar que nadie se vaya. La orden era hacer un barrido, liquidar a todos en el camino”, relató.

Consultado por quién le dio la orden, señaló a dos superiores y que encima de ellos estaba Yevgueni Prigozhin, fundador de la fuerza paramilitar. “Dijo ‘no dejen salir a nadie’. Maten a todos, ¿entiendes? Y seguimos esa orden”, agregó.

Cuando le preguntan si ello incluía civiles y niños, volvió a escudarse detrás de las órdenes, dejando claro que no debía perdonar ninguna vida. “No debía dejar que nadie se vaya ese día. A nadie. Otra vez, estoy enfatizando, a nadie”, subrayó.

Los quemó vivos

En otro fragmento, contó cómo prendió fuego a unos 60 cuerpos entre los cuales todavía había sobrevivientes. “No miré cuánta gente había respirando, cuántos estaban vivos. Sólo me vi a mí, reporté a mi comandante. Me dijeron: ‘No son nuestros. Vas a acabar con todos. Eso es todo’. Lo que me ordenaron, lo hice”

La traducción corresponde a los videos compartidos por Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano.

Según Uldarov, indultado por decreto presidencial en septiembre de 2022 y participante en la campaña militar rusa en Ucrania, aseguró: “Cumplí con mis propias manos esas órdenes, maté niños”.

“Lo que hicimos cuando entramos en Soledar y Bakhmut fue terrible. Nos dieron la orden de aniquilar a todos”, aseguró.

El “exwagnerita” indicó que las órdenes procedían de sus jefes inmediatos y también del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien “dio la orden de no dejar salir a nadie”.

“Llegamos, éramos 150 y dieron la orden de limpiar la zona por todos los medios y organizar la defensa. Y nosotros íbamos y matábamos a todos. Había mujeres, hombres, jubilados y niños, ¿comprendes?”, recordó el exmercenario, quien habría dado un tiro de gracia a una niña de cinco años de edad.

Según Osechkin, el “exwagnerita” se encuentra en Rusia y “no está bajo presión alguna de los servicios de la inteligencia ucraniana, la CIA u otras organizaciones.

Ejecución de prisioneros

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, aseguró ayer que la institución ha recibido decenas de videos de ejecuciones públicas a manos de sus captores rusos de prisioneros de guerra ucranianos que en algunos casos sufrieron mutilaciones de distintas partes del cuerpo.

“A lo largo de nueve meses hemos recibido decenas de videos de ejecuciones públicas de prisioneros de guerra ucranianos a manos del ejército ruso”, dijo en una entrevista concedida al medio ucraniano Ukrainska Pravda Lubinets.