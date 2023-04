Dólar paralelo se dispara en Argentina y gobierno acusa a oposición y especuladores

La cotización del dólar en el mercado paralelo de Argentina siguió este martes una disparada de varios días hasta tocar los 497 pesos por billete verde, 35 pesos más que el lunes, reflejo de la alta inflación según economistas, y de "rumores y falsos informes", según el gobierno.



Más allá de que el dólar paralelo o "blue" se negocia en pequeños montos al menudeo, su cotización influye en todo el funcionamiento de la economía. Este martes cerró en 495 pesos.



El "blue" se toma como una señal del humor de los mercados, en un país con bajas reservas en divisas y acceso muy restringido o casi nulo al dólar oficial, que cerró a 226,50 pesos este martes en medio de un férreo control de cambios.



"Hace varios días que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Vamos a usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación", tuiteó el ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de la corrida cambiaria.



Massa advirtió que el gobierno va a "usar a la Justicia Penal Económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos (ndlr, en el mercado) y a la Unidad de Información Financiera y a la Comisión Nacional de Valores para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero". Tras su hilo de mensajes, la escalada se frenó.



La economista María Castiglioni explicó en el canal de noticias TN que en un contexto en el que "la inflación, lejos de ir convergiendo" a la meta oficial "va acelerándose más", los argentinos buscan "refugio" en el dólar para preservar su poder de compra.



Argentina registra una inflación de 104% en 12 meses, que erosiona los ingresos de la población.



El viernes 14 de abril, el dólar "blue" se vendía a 392 pesos, mientras que este martes llegó a rozar los 500 pesos por billete al promediar la jornada, con una brecha de 120% frente al oficial.



"No veo nada trágico, simplemente la caída del peso que lo está haciendo a una tasa del 7% mensual (la inflación de marzo fue de 7,7%). Pero no veo nada distinto a lo que ha pasado en otros momentos de estas crisis", afirmó por su parte el economista Augusto Darget al canal de noticias América 24.



A seis meses de las elecciones presidenciales, hay incertidumbre en Argentina, con un escenario político abierto entre la coalición gobernante de centro-izquierda y la oposición de derecha, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el viernes pasado que no se presentará a la reelección.



- Tensión financiera -



Consultado en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, en la Casa Rosada, el mandatario argentino responsabilizó "a la derecha" de operar en los mercados para quedarse con ganancias extraordinarias.



"Es una práctica permanente de la derecha argentina: primero instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de los argentinos y las argentinas", opinó Fernández.



El gobierno ha recurrido a una fuerte emisión monetaria para sostener las finanzas públicas, en un contexto de muy limitado acceso al crédito internacional. Argentina mantiene además un programa crediticio por 44.000 millones de dólares con el FMI que le obliga a cumplir metas de déficit fiscal.



En busca de fortalecer reservas, el Ejecutivo ha promovido mecanismos como el llamado "dólar soja", para alentar al sector agropecuario a vender producción a un tipo de cambio más favorable que el oficial, con el objetivo de mejorar la recaudación. Pero una fuerte sequía y el avance del 'blue' han limitado el alcance de esta iniciativa.



En el marco de la corrida cambiaria, Fernández se reunió el lunes con el presidente de Banco Central, Miguel Angel Pesce, sin que trascendiera información sobre lo hablado. El mandatario dijo estar "trabajando muy consustanciados" con el ministro Massa y aseguró que "nunca estuvo en discusión" Pesce al frente del Banco Central.