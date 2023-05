La coronación de Carlos III, en cuatro momentos clave

La cuenta atrás ha comenzado para la coronación del rey británico Carlos III, una ceremonia que no se ve desde hace más de 70 años y que contará con una coreografía al milímetro jalonada por varios momentos clave.







El próximo sábado, 6 de mayo, la coronación de quien fuera heredero a la Corona desde 1952 paralizará la capital británica con una serie de eventos destinados a festejar el comienzo oficial de su reinado, aunque ya es rey de hecho desde la muerte de su madre, Isabel II, el pasado 8 de septiembre.







La coronación formaliza la posición de Carlos como jefe de Estado y cabeza de la Iglesia Anglicana, y continúa una larga tradición de coronar a los monarcas en la Abadía de Westminster, dado que desde la coronación en 1066 del primer rey normando de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, se ha ungido a 39 reyes y reinas británicos en ese templo.







Medio siglo después de la última ceremonia de este tipo, el Reino Unido vivirá un nuevo episodio para la Historia, que constará de los siguientes momentos principales:







1. PROCESIÓN Y CEREMONIA







Siguiendo la tradición, Carlos y Camila -que ese día se convertirá en reina y dejará de ser reina consorte- realizarán la llamada Procesión del Rey, desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster.







Allí comenzará la ceremonia religiosa de coronación a las 11.00 hora local (10.00 GMT), oficiada por el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana, donde se le entregará al Rey la corona, el cetro y el orbe.







Por primera vez en la historia, el arzobispo instará a todos los británicos a jurar lealtad a viva voz al monarca y sus herederos, un llamamiento que ha causado controversia.







Una vez completada la liturgia, el rey y la reina regresarán a Buckingham en la Procesión de la Coronación en una carroza dorada, la misma que utilizó Isabel II en el 60 aniversario de su reinado.







2. SALUDO MILITAR







Ya en el palacio, Carlos y Camila recibirán el Saludo Real por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas: el despliegue por tierra, mar y aire, congregará a más de 6.000 militares que participarán en el desfile y pronunciarán tres "vivas" al rey y la reina.







En el mayor despliegue ceremonial militar en 70 años, se espera que más de 60 aviones sobrevuelen el emblemático paseo del Mall, y que buques de la Armada desplegados por el Reino Unido disparen 21 salvas de cañones en honor al soberano.







3. EL BALCÓN DE BUCKINGHAM







Finalizado el despliegue castrense, los reyes, junto a miembros de la Familia Real, saludarán desde el balcón a las miles de personas congregadas fuera del palacio, poniendo fin a los actos de ese día.







Entre los miles de invitados que asistirán a la Coronación, la asistencia del rey español Felipe VI y la reina Letizia está confirmada, así como la del presidente francés, Emmanuel Macron, y la de la mujer del presidente estadounidense, Jill Biden.







Sin embargo, por el balcón de Buckingham no asomará la duquesa de Sussex, Meghan Markle, sin duda la ausencia más sonada, que se quedará en California junto a sus hijos.







Su marido, Enrique, sí estará presente, y los medios seguirán con lupa sus interacciones con su hermano mayor y heredero del trono, Guillermo.







Se espera que cientos de miles de personas vayan al centro de Londres para seguir una ceremonia que será proyectada en pantallas gigantes por todo el país.







4. EL CONCIERTO Y EL GRAN ALMUERZO







El día siguiente, el 7 de mayo, se celebrará el Concierto de la Coronación en el Castillo de Windsor, en el que participará una gran orquesta acompañada de una selección de un ecléctico grupo de estrellas musicales: desde Andrea Bocelli hasta Katy Perry, pasando por Lionel Richie, Take That y el pianista clásico Lang Lang.







También se iluminarán lugares emblemáticos de todo el Reino Unido con proyecciones y exhibiciones de drones.







Continuando con los festejos, ese mismo día tendrá lugar el llamado Gran Almuerzo, en el que se anima a vecinos y comunidades a compartir comida y diversión en sus vecindarios.







Para culminar las celebraciones, el lunes 8 de mayo, declarado día festivo, se animará a los ciudadanos a participar en "La Gran Ayuda", una iniciativa para colaborar en labores de voluntariado en sus zonas de residencia.