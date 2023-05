Carlos III será coronado ante unos 2.000 invitados del Reino Unido

Ya casi llega el gran día. Carlos III por fin tendrá su corona este sábado 6 de mayo. La coronación será una ceremonia de tres días de celebraciones en todo el Reino Unido, en los que podrá participar el público.

El acto central está programado para las 11:00 hora local (6:00 en Bolivia) y se caracterizará por tener un “Gran Almuerzo de Coronación” y un “Concierto de Coronación” al día siguiente (domingo), y un feriado bancario adicional el lunes. Se invitará al público el último día a unirse a “The Big Help Out” ofreciéndose como voluntario en sus comunidades.

“Todos están invitados a unirse, en cualquier día”, dijo Michelle Donelan, secretaria de Digital, Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, en un comunicado.

“Ya sea organizando una fiesta callejera especial, viendo la ceremonia de coronación o un concierto espectacular en la televisión, o dando un paso adelante durante The Big Help Out para ayudar a las causas que les importan”.

La coronación en sí será “un servicio religioso solemne, así como una ocasión de celebración y pompa”, dirigida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se informó desde el palacio de Buckingham.

Asimismo, se reiteró que la ceremonia “reflejará el papel del Monarca hoy y mirará hacia el futuro, mientras se arraiga en tradiciones y pompa de larga data”.

Transcendió que la coronación de Carlos será diferente y más moderada que la que experimentó su difunta madre hace siete décadas, con una ceremonia más corta y enmiendas a algunos de los elementos feudales del ritual. La coronación de la reina Isabel fue el primer evento real televisado en vivo y duró tres horas.

Para la coronación de Isabel II hubo una procesión de carruajes que transportó a 8.251 dignatarios de 180 países a la Abadía de Westminster. Además, más de 40.000 soldados participaron en el desfile y el evento tuvo un coste equivalente a lo que hoy serían unos 54 millones de euros (59.467.500 dólares).

El “Gran Almuerzo”

El día después de la coronación, el 7 de mayo, se espera que se lleven a cabo miles de eventos en todo el país como parte del “Gran Almuerzo de la Coronación”, mientras que los “íconos de la música mundial y estrellas contemporáneas”, como Take That, Katy Perry y Lionel Richie participarán en el Concierto de la Coronación en el castillo de Windsor.

En el concierto también actuarán la estrella italiana de ópera Andrea Bocelli, el bajo-barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora Freya Ridings y el compositor de soul clásico Alexis Ffrench.

La actuación de Take That contará con tres de sus miembros originales: Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald. En un comunicado oficial, afirmaron que estaban impacientes por actuar en el evento. “Este será nuestro primer espectáculo en directo desde nuestro último concierto, hace cuatro años, y qué buena ocasión para volver”.

Katy Perry dijo que estaba “emocionada” por actuar, así como por apoyar a The British Asian Trust, una organización benéfica fundada por el Rey cuando era Príncipe de Gales. La organización -de la que Perry es embajadora- trabaja para hacer frente a la pobreza y sus consecuencias en el sur de Asia, así como para recaudar fondos para acabar con el tráfico de menores.

La Gran Ayuda

Por último, el 8 de mayo, lunes festivo (feriado) para todos los británicos, se celebrará el día de La Gran Ayuda o The Big Help Out, en el que se anima a la gente a participar en los programas de voluntariado que se están llevando a cabo en sus áreas locales.

GUÍA DE LA CORONACIÓN

Habrá 2.000 invitados en la coronación de Carlos III

Entre los 2.000 invitados también estará el primer ministro del país y los reyes de España entre otros representantes. Nada que ver con los 8.000 que tuvo la reina Isabel II.

La asistencia más esperada es la del príncipe Enrique.