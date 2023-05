Trump rechaza condena por abuso sexual y niega conocer a la mujer que lo acusó

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó este miércoles la condena por abuso sexual a la escritora E. Jean Caroll que recibió el martes y aseguró no haber visto nunca en su vida a la mujer.



El republicano se burló de la denunciante, quien lo acusó de haber abusado de ella en los probadores de una cadena de grandes almacenes de Nueva York, y aseguró que el juicio estaba comprado, durante un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN.



"Juro por mis hijos que no tengo ni idea de quién es esta mujer. Es una historia falsa, inventada", dijo el republicano, quien fue condenado a entregar una indemnización de 5 millones de dólares a Caroll por los "daños" causados a ella y a su reputación.



Trump aprovechó además para burlarse de Caroll, llamándola "loca", en medio de aplausos y risas de la audiencia convocada por una de las principales cadenas de televisión de EE.UU.



En el programa, Trump fue sujeto a preguntas de la periodista Kailtan Collins y de votantes en la audiencia sobre temas variados, incluyendo el asalto al Capitolio, las elecciones de 2020 donde fue derrotado por el actual presidente Joe Biden, la guerra en Ucrania y el aborto.



En varios momentos, las interacciones entre Trump y la periodista se tornaron álgidas, con el exmandatario llegando inclusive a insultar a Collins, llamándola una "persona desagradable", lo cual fue recibido con aplausos por parte del público.



El expresidente hizo eco, una vez más, de sus denuncias falsas de fraude electoral en los comicios presidenciales que dieron la victoria a Biden, señalando que fueron unas elecciones "amañadas".



A su vez, defendió sus acciones durante el asalto al Capitolio, las cuales están siendo objeto de una investigación por parte de un fiscal especial del Departamento de Justicia.



El 6 de enero, el día que cientos de sus seguidores irrumpieron violentamente en el edificio del Congreso y donde murieron 5 personas, "fue un día hermoso e increíble", destacó el expresidente.



"Fue la mayor multitud a la cual he hablado (...) estaban orgullosos y tenían amor en su corazón", dijo Trump.



El exmandatario dio un paso más allá en su defensa del 6 de enero y aseguró que, de ser elegido presidente, ofrecería un perdón presidencial a gran parte de las personas que han sido condenadas por la Justicia por sus acciones durante el asalto.



"Me inclino a indultar a muchos de ellos", dijo Trump, en relación a las más de 300 personas que han sido condenadas por distintos crímenes cometidos el 6 de enero, incluyendo agresión, destrucción de propiedad gubernamental o sedición.



Trump, a su vez, rechazó las otras investigaciones judiciales que tiene pendiente, entre ellas el caso por el manejo de documentos clasificados y su intento de interferencia en el conteo de votos en Georgia.



El republicano mantuvo una tensa relación con la cadena CNN y sus reporteros durante su mandato y ha calificado en múltiples ocasiones al canal de televisión de ser un difusor de "noticias falsas".



La decisión de CNN de transmitir un programa de este formato con Trump fue criticada duramente por algunos políticos demócratas y analistas políticos.



"Creo que fue una decisión profundamente irresponsable (...) que puso a un víctima de abuso sexual en riesgo y fue vergonzoso", señaló la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en una entrevista con la cadena MSNBC.



Por su parte, el legislador Daniel Goldman, escribió en su cuenta de Twitter: "¿Por qué CNN organizó un mitín de Trump?".