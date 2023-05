Trump apela el veredicto del caso de abuso sexual contra E. Jean Carroll

Los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump presentaron este jueves una apelación ante el veredicto que esta semana lo declaró responsable de agresión sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, quien denunció haber sido víctima de violación, informa la prensa local.

Al tratarse de un caso civil y no penal, Trump nunca corrió el riesgo de ser encarcelado por las acusaciones de Carroll y optó por no presentar una defensa, apostando que los jurados encontrarán que la demandante no logró mostrar un caso persuasivo.

Sin embargo, el pasado martes, el tribunal concedió a la mujer una indemnización de cinco millones de dólares por difamación, así como por daños y perjuicios.