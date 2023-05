Apenas el 43% de la población rural de Latinoamérica tiene acceso a internet

Casi el 58% de la población rural en América Latina y el Caribe carece de acceso a Internet con estándares mínimos de calidad. Además, la brecha de conectividad con las zonas urbanas se expandió. Si en la ciudad un 79% de pobladores cuenta con servicio de conectividad, en el campo apenas el 43% tiene acceso a Internet, lo cual representa una brecha urbano-rural de 36 puntos porcentuales, según los resultados del estudio “Conectividad rural en América Latina: estado de situación, retos y acciones”, presentado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Mundial, Bayer, CAF, Microsoft y Syngenta.

Si bien los gobiernos se han esforzado por instalar puntos gratuitos de wifi, la realidad es que 72 millones de personas del campo de 26 países de América Latina y el Caribe viven sin conectarse a Internet. Y esta carencia conlleva a otros problemas de desigualdad digital, señalan en el informe.

Comparado con los datos del informe de 2020, se evidencia una mejora del 12% en la conectividad significativa rural de la región en el período 2020-2022. A pesar de esta situación, sigue siendo alarmante que 72 millones de pobladores rurales de América Latina y el Caribe no accedan a conectividad con estándares de calidad mínimos.

Los estudiantes, por ejemplo no pueden hacer sus tareas online o consultar en Internet. Un trabajador no puede hacer un trámite en línea, y hasta el agricultor no tiene acceso a técnicas y herramientas de capacitación.



En el informe se divide en tres grupos a los países, según su conectividad rural. Los que alcanzan una mejor puntuación son Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay, que representa un 24% de la población rural total de los países analizados.

En el nivel medio de conectividad están Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Paraguay y Surinam. Este grupo de nueve países representa un 46% de la población rural total de 26 países de la región.

Finalmente, en la cola se encuentran situados Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. El grupo suma el 30% de la población rural de los 26 países latinoamericanos donde se realizó el estudio.



Bolivia, Honduras, México y Perú presentaron, en los últimos dos años, los avances más significativos en términos del porcentaje de pobladores rurales que mejoraron con respecto a sus condiciones de conectividad.

En criterio del IICA, el pleno acceso a internet en las zonas rurales se traducirá en una mayor productividad y una mejor calidad de vida de las comunidades. Por ello, urge la necesidad de tener políticas confluyentes entre los sectores público-privado y la cooperación internacional.

Es necesario un trabajo mancomunado, recomiendan expertos, para lograr soluciones efectivas. Hoy existen iniciativas importantes en la región para mejorar la conectividad en las áreas rurales, pero sugieren en la necesidad de trabajar en una escala mayor.

“Los datos presentados constatan que estamos ante una brecha rural persistente y por lo tanto los esfuerzos deben apelar a acciones decididas y a soluciones innovadoras, dado que los países están movilizando recursos y desarrollando planes, pero aún no son suficientes para encausar una problemática que sigue presente, se va transformando y resulta impostergable abordar”, sostienen.

En el estudio se hace referencia a que brecha de conectividad y de manejo de habilidades digitales es móvil y no se salda de manera definitiva. Las modificaciones en el ecosistema digital y la renovación de la tecnología, entre otros, producen cambios permanentes que van corriendo los límites de las brechas; por ejemplo, una vez que en el campo se accede a la conexión 4G, avanza el despliegue de 5G en la ciudades, esto implican necesariamente una renovación de dispositivos lo cual, para el poblador del área rural, es muy dificultoso por los costos que conllevan los equipos más modernos.

El Caribe con la tasa más alta de internet



En lo que va de 2023, el Caribe es una de las regiones cuyos países y territorios presentaron algunas de las más altas tasas de penetración de internet en Latinoamérica, siendo las Bahamas el segundo país líder con el 94,3% de su población conectada a Internet. Antigua y Barbuda, Chile y Uruguay fueron los países cuyos usuarios online superaron el 90% de su población.

Brasil es el país latinoamericano con el mayor número de usuarios de internet. De acuerdo con datos recientes, alrededor de 180 millones de brasileños usan esta red. México se ubica en el segundo lugar de la región, superando los 100 millones de usuarios online.