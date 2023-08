Citan a declarar a testigos del caso que podría llevar a la cuarta imputación de Trump

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, llamó este sábado a declarar la próxima semana ante un gran jurado a varios testigos del presunto intento de invalidar las elecciones en Georgia, un caso que podría suponer la cuarta imputación del expresidente Donald Trump (2017-2021).



El exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan informó a través de un mensaje en redes sociales que fue citado como testigo potencial y dará testimonio a puerta cerrada ante un gran jurado el martes.



"Puedo confirmar que se me ha pedido que testifique ante el gran jurado del condado de Fulton el martes. Espero responder sus preguntas sobre las elecciones de 2020. Los republicanos nunca deben permitir que la honestidad se confunda con debilidad", afirmó el republicano.



Duncan fue partidario de Trump durante mucho tiempo pero tras las elecciones de 2020 rompió públicamente con él.



También fue citado el periodista independiente George Chidi.



"Acabo de recibir una llamada de la oficina de la fiscal de distrito Fani Willis. Me han pedido que vaya a la corte el martes para testificar ante el gran jurado", informó a través de Twitter, la red social rebautizada como X.



Estas citaciones suponen la primera confirmación oficial de que la fiscal que investiga el caso está actuando para buscar cargos y presumiblemente imputar a Trump, más de dos años después de haber iniciado la investigación.



Según filtraciones sobre las pesquisas del caso publicadas por los medios, el origen de esta investigación fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el exmandatario supuestamente le pidió "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria del hoy presidente Joe Biden en ese estado.



Tras conocerse la noticia hoy, Trump se refirió precisamente a esa llamada: "¿Cómo me pueden imputar en Georgia? La llamada telefónica fue PERFECTA. ¡CACERÍA DE BRUJAS!", afirmó el exmandatario, quien sigue convencido de la persecución política en su contra.



Esta podría ser la cuarta imputación penal que enfrenta el exmandatario. La pasada semana fue imputado por un gran jurado de Washington DC de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en EEUU de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio del país del 6 de enero de 2021.



Además, en Nueva York Trump fue imputado con 34 cargos por falsificación de registros mercantiles con el fin de pagar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un "affaire" en el pasado, por su silencio durante la campaña electoral de 2016.



Y la otra causa penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca.



Trump, el primer expresidente acusado penalmente en la historia de EEUU, afronta estos procesos en plena carrera hacia la Casa Blanca en 2024, como el precandidato favorito del Partido Republicano.