Israel ataca a Hezbolá en Líbano y los muertos en Gaza ya llegan a 2.750

El ejército israelí en un comunicado confirmó ayer el ataque a objetivos militares de Hezbolá, aliado de la organización Hamás, a la que Israel le declaró la guerra.



Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos de Hezbolá en Líbano, informó el ejército israelí ayer en la noche en un comunicado.



En tanto, la invasión terrestre sobre la Franja de Gaza aún no fue ejecutada por el ejército de Israel.



Los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza desde el ataque de la milicia islamista Hamás el 7 de octubre pasado, han dejado ya al menos 2.750 muertos y 9.700 heridos, informó el Ministerio de Sanidad de Hamás, el movimiento islamista en el poder en este territorio palestino, calificado como terrorista por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y algunos países árabes.



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que “no detendrá” la guerra en la Franja de Gaza hasta destruir el potencial administrativo-militar del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que controla el enclave palestino.

Destrucción



“El Primer Ministro ha dejado en claro que Israel ha sido atacado por asesinos viles y brutales, ha ido a la guerra decidido y unido y no se detendrá hasta que destruya las capacidades militares y de gobierno de Hamás”, reza un comunicado publicado por la oficina de Netanyahu en al red social X, antes conocida como Twitter.



El Kremlin ha indicado que Putin ha hablado con el jefe de Gobierno de Israel sobre la exacerbación del conflicto palestino-israelí, condenando las acciones de las que son víctimas los civiles.



El mandatario ruso ha informado sobre las medidas adoptadas por Moscú para normalizar la situación en la región, evitar una mayor escalada de la violencia y prevenir una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza.

200 prisioneros



En un discurso transmitido por televisión, Abu Obaida, vocero de las Brigadas Al-Qassam, (Hamás) indicó que el grupo tiene cautivos a 200 prisioneros y que “el resto fueron capturados por otras facciones de la resistencia en la Franja de Gaza”.



Obaida añadió que los actuales ataques israelíes contra Gaza han cobrado la vida de al menos 22 israelíes, incluyendo a Guy Olives, un artista israelí radicado en Tel Aviv.



Destacó que los extranjeros no son prisioneros en Gaza y que serán liberados una vez que el conflicto actual termine.



También enfatizó que el grupo armado está dispuesto a realizar un intercambio de prisioneros con Israel.



El 7 de octubre, Hamas lanzó un violento ataque contra localidades israelíes adyacentes a la Franja de Gaza, lo que llevó a Israel a responder con ataques de represalia contra Gaza. El conflicto actual entre Israel y Gaza, ahora en su décimo día, ha cobrado alrededor de 4 mil vidas en ambos bandos.

Admisión



El director de la agencia de inteligencia interior israelí Shin Bet asumió ayer la responsabilidad por no haber podido impedir que Hamás llevara a cabo su mortífero asalto a ciudades del Estado judío.



“A pesar de una serie de acciones que llevamos a cabo, desgraciadamente, el sábado fuimos incapaces de generar una alerta suficiente que permitiera frustrar el ataque”, dijo Shin Bet.



“Como responsable de la organización, la responsabilidad recae sobre mí. Ya habrá tiempo para las investigaciones. Ahora luchamos”, apuntó.

Hamás muestra video con una de las rehenes

La organización palestina Hamás ha publicado el primer video de un israelí tomado como rehén tras el inicio de la operación denominada “Inundación de Al-Aqsa” el pasado 7 de octubre.



Las imágenes muestran a la ciudadana franco-israelí de 21 años Mia Schem postrada en cama y recibiendo tratamiento tras sufrir una herida en el brazo. “Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en Sderot. Tengo una herida grave en el brazo”, explica. “Me llevaron a Gaza y me trajeron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación. Sólo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos”, destaca la joven oriunda de Shoham.



Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que están en contacto continuo con la familia de Mia. “En este momento, estamos desplegando todas las medidas para la devolución de todos los rehenes”, dijeron.