La UE promete fronteras más estrictas y más repatriaciones tras el atentado de Bruselas

Los dirigentes de Bélgica y Suecia y la presidenta de la Comisión Europea prometieron el miércoles reforzar la seguridad en las fronteras e intensificar las repatriaciones después de que un solicitante de asilo fallido de Túnez matara a tiros a dos aficionados suecos al fútbol en Bruselas.

Tras rendir homenaje a las víctimas del atentado del lunes en la capital belga, sede de las instituciones de la UE, condenaron lo que calificaron de ataque terrorista.

El tiroteo ha puesto de manifiesto las persistentes dificultades de la UE para gestionar el asilo y la inmigración, incluidas las lagunas en materia de seguridad y los fallos a la hora de devolver a las personas que se considera que no tienen derecho a permanecer en el bloque de los 27.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que el espacio Schengen no sobrevivirá si no se protegen mejor las fronteras exteriores de la UE de la inmigración no deseada.

"Si no somos capaces de proteger nuestras fronteras comunes, no podremos mantener la libre circulación dentro de Europa", afirmó.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, afirmó que la UE también necesita un sistema más eficaz de devolución de inmigrantes no autorizados.

"Es algo que tenemos que abordar y solo podemos hacerlo de forma coordinada", dijo.

El atacante, de 45 años, llegó a la isla italiana de Lampedusa en 2011 y luego vivió en Suecia antes de pedir asilo en Bélgica. Perdió su caso en 2020 y se le ordenó abandonar el país.

Según la ley, habría tenido 30 días para marcharse voluntariamente. Sin embargo, la orden nunca se cumplió, a pesar de que el hombre era conocido por la policía.

La emisora pública sueca STV citó una sentencia judicial al informar de que el tirador había sido encarcelado en Suecia por delitos de drogas.

REPATRIACIONES

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el nuevo pacto migratorio del bloque ayudaría a evitar situaciones de este tipo en el futuro al permitir deportaciones más rápidas de los extranjeros considerados una amenaza para la seguridad.

La UE lleva mucho tiempo achacando los bajos índices de retorno a la falta de voluntad de los países de origen —entre ellos Túnez— para acoger a las personas. Según la Comisión, el año pasado los Estados miembros adoptaron 420.000 decisiones de retorno, pero solo se ejecutaron 77.000.

El nuevo pacto ha sido aprobado provisionalmente por la mayoría de los países de la UE y ahora se está negociando con el Parlamento Europeo, con la esperanza de llegar a un acuerdo definitivo este año.

Los ministros de Migración de la UE debatirán los planes en Bruselas el jueves, al igual que los dirigentes nacionales la semana próxima.

El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado del lunes. En un vídeo publicado en internet antes de ser abatido por la policía, el autor de los disparos se hacía llamar Abdesalem Al Guilani. La cadena estatal belga RTBF lo identificó como Abdesalem Lassoued.

El incidente se produce en el contexto de un aumento de la preocupación por la seguridad en relación con el conflicto entre Israel y Hamás, aunque los fiscales afirmaron que el autor de los disparos parecía más motivado por la quema de coranes en Suecia.

En agosto, Suecia elevó su alerta terrorista al segundo nivel más alto y advirtió de un aumento de las amenazas contra suecos dentro y fuera del país, después de que las quemas indignaran a los musulmanes y provocaran amenazas yihadistas.