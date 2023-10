Horas decisivas: argentinos acuden a las urnas para elegir a su Presidente

Más de 35.815.436 argentinos -que fueron habilitados por la Cámara Nacional Electoral- acudirán hoy a las urnas para emitir su voto en el marco de las elecciones presidenciales. Las últimas encuestas favorecen a tres candidatos: Javier Milei (La Libertad Avanza, derecha extrema), seguido por el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria, peronismo gobernante) y por Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, centroderecha).

Sin embargo, las consultas vaticinan que habrá una segunda vuelta electoral en noviembre en la que se definirá quién asumirá el mando de ese país desde el 10 de diciembre, por el lapso de cuatro años.

En esta jornada democrática, los argentinos elegirán a las autoridades nacionales, pero también regionales. Sin embargo, la participación electoral no es obligatoria para todos. Según la legislación vigente, los ciudadanos argentinos que tienen entre 16 y 18 años no serán sancionados en caso de no acudir a votar. Lo mismo se aplica a aquellos que cuentan con 70 años o más.

En cambio, para aquellos ciudadanos cuyas edades se sitúan entre los 18 y 69 años, la ausencia sin justificación implica una multa.

¿Qué autoridades eligen en Argentina?

Las elecciones generales son presidenciales y legislativas. Es decir, que se define quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo y también buena parte de la composición del Poder Legislativo Nacional.

De acuerdo con una publicación de La Nación, en el Congreso se renuevan 130 bancas de diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 miembros. Cabe recordar que la Cámara Alta se renueva cada dos años, de a tercios, y que sus parlamentarios tienen seis años de mandato. Las provincias que votan a sus representantes en 2023 son Jujuy, La Rioja, San Luis, Buenos Aires, Formosa, Misiones, San Juan y Santa Cruz.

Asimismo, algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevan a cabo sus elecciones locales para gobernador, parlamentarios locales y autoridades municipales en paralelo con los comicios nacionales. Además de la capital nacional, los distritos que realizan sus votaciones el 22 de octubre son Santa Cruz, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y Catamarca.

También se define la composición del Parlasur. En esta ocasión, Argentina elige a 19 representantes en una lista nacional cuyos votos se suman como un distrito único, y otros 24 en el nivel regional por cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué debe pasar en las elecciones para que haya segunda vuelta?

En el caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga el 45 por ciento de los sufragios o el 40 por ciento sumado a una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo postulante, se desarrollará una segunda vuelta o balotaje entre los dos que obtuvieron la mayor cantidad de votos.

El calendario electoral prevé la posibilidad de una segunda vuelta, que debería realizarse el 19 de noviembre.

Voto de los extranjeros residentes en Argentina

El Código Nacional Electoral de Argentina establece que los extranjeros residentes en nuestro país no pueden ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales, según lo que establezca la normativa vigente de cada provincia.

Las horas precedentes a las elecciones en Argentina se desarrollaron sin mayor dificultad, los reportes de la Policía señalan que no hubo conflictos en ese territorio y los candidatos presidenciales pasaron este sábado entre reuniones de trabajo, encuentros familiares y ultimando detalles para acudir a las urnas y emitir su voto.