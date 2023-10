Las perlitas de la elección 2023, en vivo: la boleta de “Chocolate” y el voto cantado del hombre motosierra

Las perlitas son situaciones fuera de protocolo: curiosidades, singularidades, excentricidades o anécdotas que aportan color al acto cívico del voto. Un despliegue de eventos random que rodean a los comicios y son protagonizados tanto por los candidatos que pelean por un puesto como por los electores que los eligen.

Detuvieron en CABA a un prófugo del caso “Generación Zoe” que fue a votar en Belgrano



La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a un hombre de 60 años que tenía pedido de captura vigente en una causa vinculada al caso “Generación Zoe”. El arresto se concretó cuando el prófugo asistió a votar este domingo a la Escuela N° 5, ubicada en Moldes al 2000.

Según indicaron a Infobae, la captura ocurrió en la vía pública. Fue en la puerta del establecimiento, a las 14 horas, cuando el imputado se acercó a sufragar y los agentes intervinieron.

Participó personal de la Comisaría Vecinal 13C y tomó intervención en el caso El Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Ciudad de Rosario Santa Fe, a cargo del Dr. Mariano RIOS (por intermedio del Juzgado Nacional de Rogatorias).

Un joven orinó las boletas dentro del cuarto oscuro



La escuela Santa Teresa de la ciudad de Neuquén fue escenario de un insólito episodio en la jornada de votación. Allí, un joven de 17 años ingresó al cuarto oscuro y orinó todas las boletas de los distintos candidatos a presidente de la Nación.

Fue en la mesa 139 de ese establecimiento ubicado en el barrio Sapere. La mujer que seguía en la fila al joven fue quien descubrió la desagradable escena y dio aviso a las autoridades.

Debido a la situación, la votación en esa mesa se demoró hasta que limpiaron la sala y repusieron las boletas. Según trascendió, por el hecho se radicó una denuncia y la Policía fue a buscar al muchacho.

Este 22 de octubre los ciudadanos elegirán presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, y representantes al Parlasur. Todas las imágenes de la jornada electoral







Votar vestida de Argentina



Salió a escena en un domingo democrático la versión femenina del histórico sastre Jorge Williams, un clásico de todos los comicios. Tacos celestes, vestido largo celeste y blanco, con un sol a la altura del vientre y un moño en el pecho, el pelo teñido con los colores patrios. Así apareció una mujer en la Escuela San Ignacio de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, lista para realizar su sufragio. Ante la mesa de votación, la señora dijo: “Voto por la democracia”.

Ir a votar después del casamiento



Viviana Rosa Olivari se casó en San Martín, Mendoza, la noche del sábado 21 de octubre. Permaneció despierta toda la noche para llegar a primera hora del domingo a votar a la escuela San Vicente de Paul. Llegó a establecer su compromiso con la ciudadanía de la misma manera en la que había celebrado su casamiento: vestida de novia.

Bananón votó en Lomas de Zamora

Antes del mediodía, en el colegio San Francisco de Asís de Lavallol de Lomas de Zamora, una persona disfrazada de Bananón emitió su voto. Estaba vestido como uno de los personajes de “Bananas en Pijamas”, el programa de televisión australiano orientado hacia el público infantil y que se lanzó en julio de 1992.



En la mesa 0593 de la Escuela Balmoral College de Lomas de Zamora, debería votar hoy Martín Insaurralde, ex jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a primer concejal de Lomas de Zamora. La vigilia de medios se apostó temprano en el frente del establecimiento educativo a la espera de que el político apareciera a participar de los comicios. Pero las horas pasaron y el dos veces intendente del partido no se apersonó. Las sospechas de que nunca lo haría empezaron a tomar fuerzas. “Miren que no viene eh, ya nos avisaron”, le dijo a los fotógrafos el director de la escuela secundaria, mientras que desde su entorno también sugirieron que no iba a mostrarse en público. Lo curioso es que los propios vecinos además de buscar sus nombres en el padrón, chequean si realmente ahí vota el que se vio envuelto en el “yategate”.

El voto de los famosos en las elecciones 2023: mensajes, looks y curiosidades



En una nueva jornada electoral, este domingo se llevan a cabo las elecciones generales para definir quién será el próximo presidente de los argentinos. En ese contexto, los ciudadanos se movilizan a los lugares de votación para ejercer su deber cívico en la contienda que tiene a los candidatos de distintas fuerzas políticas en carrera por la oportunidad de suceder a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. Así Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti buscan ganar en primera vuelta.



Las boletas con las caras de Insaurralde y Chocolate



En los centros de votación de la ciudad de La Plata aparecieron distribuidas boletas apócrifas con un tinte humorístico. Con la firma de Unión por la Patria y las caras de Axel Kicillof, candidato a gobernador por el oficialismo, y de Julio Alak, candidato a intendente platense por el peronismo, estaban mezcladas también las caras de Chocolate y de Martín. Supone una maniobra de la oposición por vincular a dos candidatos del peronismo en estas elecciones generales con Julio Rigau, el puntero que fue encontrado in fraganti mientras sacaba dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense, y con Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo envuelto en un escándalo mediático por mostrarse en un yate con Sofía Clerici en Marbella en plena campaña electoral.

El voto cantado del hombre motosierra

Se difundió un video viral de un hombre con una careta de motosierra que sale de un cuarto oscuro.



En horas del mediodía, circuló a través de las redes sociales el video de un hombre que sale del cuarto oscuro vestido de traje y con una careta elocuente: una motosierra o el rostro de Chainsaw Man, un anime y manga japonés de Tatsuki Fujimoto. “Cuando vaya a votar no diré nada pero habrá señales”, expresó en su cuenta de Tik Tok, @_dinosonichan. La figura de la motosierra simula un gag que impuso Javier Milei, quien se mostró en manifestaciones en su apoyo blandiendo una motosierra. El candidato a presidente por La Libertad Avanza expresó que “la motosierra será contra el Estado y los políticos chorros”. En las elecciones anteriores, en las PASO de agosto, quien hoy se puso una máscara con una motosierra, había ido a votar vestido de dinosaurio.



La caravana del cumpleañero



Javier Milei llegó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la sede de la calle Medrano, del barrio porteño de Almagro. cerca de las 12:45 del mediodía. La caravana estaba nutrida por tres autos de color negro que llegó hasta la inmediación del centro de votación con una lluvia de pétalos y un desmadre en la organización. Al menos cien militantes y fanáticos se acercaron para vitorear al candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien hoy cumple 53 años. La gente le cantaba, además del feliz cumpleaños, “se siente, se siente, Milei presidente”, “primera vuelta la puta que lo parió” y“la casta tiene miedo”. Se bajó del auto y acompañado por su hermana Karina, a quien él define como “el jefe”, intentó hacerse paso entre la multitud para ingresar a la universidad. A los periodistas les decía. mientras procuraba ganarse un lugar entre los custodios, “vino mucha gente a mi cumpleaños”.

Saludó uno por uno a los presidentes de mesa y a las 12:54, ingresó al cuarto oscuro, luego de olvidarse de presentar el documento en la mesa de votación. Viste una campera de cuero oscura y debajo un buzo deportivo de color azul y negro.

El voto de los argentinos en el exterior: enorme concurrencia y demoras en Madrid y Berlín



Casi medio millón de ciudadanos fueron habilitados para participar de la elección en otros países. La Cancillería dispuso 302 mesas en 137 representaciones diplomáticas. El Gobierno nacional suspendió los comicios en Israel y Ucrania por la guerra



Los comicios para los ciudadanos argentinos que residen en el exterior comenzaron este domingo en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y en Sídney, una de las ciudades más importantes de Australia. De acuerdo a la información provista este domingo por la Cancillería nacional, la votación avanzaba a paso firme en los consulados y embajadas nacionales de distintos países, menos en Israel y Ucrania, donde el Gobierno argentino dispuso la suspensión del acto eleccionario como consecuencia de las guerras que atraviesan.



El autógrafo de Ramiro Marra en un billete de cinco dólares



En la previa de la llegada de Javier Milei a su centro de votación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la sede de la calle Medrano, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno por el espacio liberal, se prestó al clamor popular. Los militantes y fanáticos liberales le pidieron fotos y firmas. Además de autografiar boletas, al legislador porteño le solicitaron que firmara un billete de cinco dólares y él no hizo un garabato, sino que escribió su nombre en imprenta mayúscula. Todo quedó grabado en la cámara de TN. Lo hizo sobre el capot de su camioneta en la esquina de la intersección de Medrano y Tucumán. Antes, Marra había tenido un encontronazo con una persona que lo increpó segundos antes de prestarse a hablar con los medios.



Voto a los 16: cómo pueden influir en la elección los 1.100.000 adolescentes empadronados



Como en todas las elecciones desde hace 10 años, este grupo de chicos en edad escolar podrán hacer su primera experiencia en las urnas este domingo. Un estudio de Cippec y Unicef reveló percepciones e inclinaciones sobre la convocatoria electoral.



En una elección cerrada donde cada voto importa, tras la paridad de tres tercios de las primarias del 13 de agosto, más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años estarán en condiciones de definir quién será el ganador de las elecciones presidenciales de este domingo.



La cábala de la campera de Juan Schiaretti



En el Instituto Domingo Savio de calle Ramón Cárcano 75 de la capital cordobesa, todos sabían cómo iba a llegar vestido el candidato a presidente de Hacemos Unidos por Nuestro País, Juan Schiaretti. A las once de la mañana, el actual gobernador de la provincia se presentó con un jean clásico, una camisa celeste y su prenda predilecta para estas ocasiones: su tradicional campera roja que la utiliza en cada una de las elecciones y que asegura que le da suerte. La usó aunque en la ciudad haya más de veinte grandes. En la secuencia de su voto se puede observar que la mayoría eligió usar remeras sin un abrigo extra. Aunque haya repetido el color, no es la misma campera que utilizó en otros domingos de comicios.

“Tienen que hacer uso del derecho del voto para manifestar la Argentina que queremos. Es una jornada democrática, nosotros estamos confiado y esperando con tranquilidad la expresión del pueblo argentino. Hoy se define qué Argentina tendremos en los próximos cuatro años”, expresó el candidato a presidente en diálogo con los periodistas.

El sastre Jorge Williams que siempre se viste de bandera los días de votación

Jorge Williams lleva setenta años en el oficio de la sastrería y tiene más de 200 trajes originales con los que acostumbra a salir a pasear por la ciudad. Hay uno que usa solo en ocasiones especiales. Los domingos de votación se presenta en el colegio de turno para emitir su sufragio con un traje característico: luce pantalón, sacó, capa y galera con los colores de la bandera. Es un clásico de cada comicio: la perlita de siempre. Suele ser utilizado como meme en las redes sociales para simular la celebración de haber cometido el acto patriótico.

Alguna vez dijo que votar es un acto importante para la democracia y que “si una persona no vota no puede quejarse si las cosas no le gustan”. Esta vez, en diálogo con Infobae, a sus 82 años, expresó: “Tenemos que votar con la mente y con el corazón. Mandarle buena onda al que gane porque con la fe todo se puede lograr. La fe mueve montañas. Y uno tiene que tirar para salir adelante”. Introdujo su voto en la urna pasada de las diez de la mañana en el colegio Lenguas Vivas de la calle Juncal, en el barrio porteño de Palermo, donde también votó el ex presidente Mauricio Macri.