María Corina Machado arrasa en las primarias de la oposición venezolana, obtuvo un 93,13 % de los votos

María Corina Machado ganó este domingo de forma contundente las elecciones primarias celebradas por la oposición venezolana para elegir una candidatura para los comicios presidenciales de 2024. En la consulta participaron tanto electores dentro del territorio nacional como en el exterior.

Según los datos del primer boletín parcial difundido por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Machado, que es coordinadora del movimiento liberal Vente Venezuela, obtuvo un 93,13 % de los votos, quedando el resto de candidatos muy por detrás. Así, el aspirante Carlos Prosperi recibe un 4,75 % de los sufragios.

"Este no es el final, pero sí el principio del final", aseveró la opositora tras conocer los primeros resultados, destacando que el proceso se realizó "frente a todos los obstáculos".

Machado, que fue apoyada por el partido Voluntad Popular, del que forman parte los prófugos de la justicia venezolana Juan Guaidó y Leopoldo López, está inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años.

Ya en junio, la Contraloría General de Venezuela reafirmó que la política continúa inhabilitada por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, tal y como se determinó en 2015.

El propio Prosperi, que representa al partido Acción Democrática (AD), indicó que no reconoce las primaras y denunció que los resultados son "sesgados". Por su parte, desde AD optaron por desmarcarse de las declaraciones de su aspirante, y subrayaron "el sano desarrollo de la primaria", que "quedó demostrado con una multitud de venezolanos en las calles".

"No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando. Estamos viendo la realidad del país y hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy", indicó Manuel Rojas Pérez, miembro del Ejecutivo Nacional del partido.

Las primarias se organizaron justo días después de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la llamada Plataforma Unitaria, integrada por diversas facciones de la oposición más radical o de extrema derecha, reactivaran el proceso de diálogo político y concretaran en Barbados la firma de nuevos acuerdos que establecen "garantías electorales para todos", así como la "protección de los intereses vitales de la Nación".

Entre otros puntos, lo suscrito incluye el compromiso de los firmantes a respetar el derecho de cada actor político a la hora de seleccionar a su candidato para las presidenciales.