Tailandia, el tercer país de Asia en reconocer el matrimonio igualitario

Dos mexicanos, un salvadoreño, un hondureño y dos guatemaltecos son las nacionalidades de los fallecidos tras el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore la madrugada del martes, todos ellos... Ver más Mexicanos y centroamericanos: confirman nacionalidad de los muertos en colapso del puente

La cifra de muertes a causa del ataque terrorista del viernes aumentó a 140 después de que hombres armados tomaran por asalto una sala de conciertos en los suburbios de Moscú, informaron autoridades... Ver más Sube a 140 la cifra de muertos por un ataque terrorista en Moscú

Jeffrey Pritzker, el vicepresidente ejecutivo de Brawner Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las seis personas... Ver más Dan por muertos a seis trabajadores tras el colapso del puente de Baltimore en EEUU