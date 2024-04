Presidente de Chile llama a consulta a embajador en Venezuela

La tensión entre Chile y Venezuela escaló un peldaño más y hoy el presidente Gabriel Boric llamó a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, en medio de la polémica generada por los dichos del canciller venezolano, Yván Gil, quien negó la existencia de la banda criminal conocida como Tren de Aragua.

Boric señaló hoy que las declaraciones del jefe de la diplomacia venezolana "no solo demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino también una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. La negación no sirve y no es tolerable".

En tanto, la comisión de seguridad de la Cámara Baja citó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y al canciller Alberto Van Klaveren para que expliquen el estado del acuerdo firmado en enero pasado entre Chile y Venezuela.

Monsalve viajó a Caracas para reunirse con autoridades y sellar un convenio de colaboración sobre el intercambio de información para combatir el crimen organizado. En un oficio de la Cámara, la Cancillería expuso que este acuerdo no constituye "un tratado internacional" y que vincula solo a las partes intervinientes.

"No podemos estar suscribiendo acuerdos con dictaduras que no reconocen la existencia de Tren de Aragua y que no dan señales de ratificarlo", fustigó el presidente de la comisión, el diputado del opositor partido Renovación Nacional, Andrés Longton.

Secuestros, sicariato, extorsión, homicidios son delitos atribuidos a la banda, cuya presencia fue detectada inicialmente en el extremo norte chileno, pero que luego se habría desplegado hacia la zona centro del país.

La expulsión de miembros de la banda -en su mayoría ilegales- ha sido impedida por autoridades de Caracas que no dejan que arriben vuelos de la Fuerza Aérea chilena a territorio venezolano.