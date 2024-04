Save the Children, "impactada" por el registro de su sede en Guatemala, defiende su labor

La organización Save the Children se declaró impactada y desconcertada por el allanamiento de su sede en Guatemala sin haber recibido "una acusación específica" y defendió su labor de casi 50 años en el país para proteger a la niñez "de cualquier abuso de sus derechos".

En un "pronunciamiento" publicado en respuesta a la acción llevada a cabo el jueves por orden del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada en Estados Unidos por acusaciones de corrupción, Save the Children recalcó: "No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala".

El allanamiento fue confirmado por el fiscal del Ministerio Público Rafael Curruchiche, uno de los sancionados por EE.UU., quien indicó que se trata de una "investigación de carácter transnacional" relacionada con "vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca".

El fiscal no brindó más datos específicos al respecto y solamente indicó que se le ha solicitado "apoyo" a la Fiscalía de Texas, en Estados Unidos, en "la investigación", que nace de una supuesta denuncia ante el Ministerio Público.

En la última semana, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, también con prohibición de ingreso a EEUU, indicó en medios locales que el caso estaría vinculado a migrantes en Estados Unidos, específicamente en Texas.

"Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida", señaló Save the Children.

La organización internacional con sede en el Reino Unido agregó: nuestras décadas de trabajo en favor de la niñez de Guatemala hablan de nuestro compromiso y responsabilidad con los niños, niñas, adolescentes y las familias con las que trabajamos, garantizando siempre la protección de nuestros beneficiarios".

Save the Children aseveró que en su actuar se atiene a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera y rinde cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido.