Atentado contra un candidato en Chiapas deja dos personas fallecidas en el sur de México

Un atentado contra Juan Gómez Morales, candidato del partido Chiapas Unido a presidente municipal de Benemérito de las Américas, en el sureño estado de Chiapas, dejó a dos personas fallecidas y algunas más heridas, reveló este sábado la organización política y su dirigente Conrado Fuentes Astudillo.

El ataque por la noche del viernes provocó la muerte del hijo del candidato, Jimmy Jhonatan Gómez Jerónimo y el candidato a quinto regidor del mismo partido, Mauro Hernández, sin que haya un reporte oficial emitido por autoridades ministeriales por este acontecimiento.

"Lamentamos mucho y condenamos enérgicamente los hechos acontecidos en el municipio de Benemérito de las Américas, donde nuestro candidato Juan Gómez Morales sufrió un atentado. Le damos el más sentido pésame por la pérdida de sus seres queridos", compartió el Partido Chiapas Unido.

En el comunicado, firmado por su dirigente Fuentes Astudillo, el instituto político exigió a las autoridades hacer la investigación, así como permitir un proceso electoral con garantías para las y los candidatos de todos los partidos políticos con la finalidad de que se celebre una jornada electoral pacífica el próximo 2 de junio.

En un video compartido en sus redes sociales, el presidente del Partido Chiapas Unido llamó a todos los mexicanos y sectores políticos a conservar la paz para abonar a la tranquilidad, en medio de un proceso electoral en el que suman 12 agresiones en el estado de Chiapas, de entre los cuales destacan tres homicidios de candidatos.

Fuentes Astudillo demandó no caer en provocaciones, como tampoco hacer uso de la fuerza y la violencia para alcanzar un cargo público.

"No caigamos en provocaciones, ni hagamos uso de la fuerza y de la violencia para obtener lo que algún día soñaron, me da mucha tristeza en verdad y me genera mucha decepción ver cómo en unos lugares, como en el caso de Benemérito de las Américas ayer tristemente, se vio un momento trágico", dijo.

El líder partidista también pidió que este proceso electoral "se pueda vivir en paz y que no hayan más pérdidas humanas".

Con la muerte del quinto regidor la noche del viernes suman ya 27 asesinatos de candidatos a algún cargo público en lo que va de 2024, previo a las más grandes elecciones de 2 de junio, con más de 20.700 cargos en juego, incluida la Presidencia, el Congreso federal y ocho Gobiernos estatales.

De acuerdo con el reporte 'Votar entre balas' de las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el medio Animal Político 2023 fue el año con el mayor número de víctimas de violencia político-criminal, con 574 personas e instalaciones atacadas, seguido de 2022 con 486.