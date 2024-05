Argentina supera la revisión del acuerdo con el FMI y recibirá 800 millones de dólares

Los ciclistas cruceños Jaime Quintanilla y Sebastián Ordóñez se subieron al podio en el Campeonato Mundial de BMX, que... Ver más Jaime Quintanilla se coronó campeón mundial y Sebastián Ordóñez logra subtítulo

El seleccionado cochabambino femenino se coronó campeón del Nacional Sub-14 de Voleibol, que se disputó en Santa Cruz,... Ver más Cochabamba se coronó campeona del Nacional Sub-14 de Voleibol

El español Rafa Nadal aseguró que no acudirá a Roland Garros si siente que no tiene ninguna opción "de ser competitivo... Ver más Nadal: "No iré a Roland Garros si veo que no tengo ninguna opción"