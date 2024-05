El secretario general de la ONU vuelve a pedir “alto al fuego inmediato” en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, pidió a través de un mensaje por video ayer un alto al fuego “inmediato” en la Franja de Gaza, que el ejército israelí sigue bombardeando tras siete meses de guerra que dejan ya, según Hamás, más de 35.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

“Reitero mi llamado, el llamado de todo el mundo, a un alto el fuego humanitario inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a un aumento inmediato de la ayuda humanitaria”, declaró Guterres en un discurso en video ante una conferencia internacional de donantes en Kuwait. “Pero un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra”, añadió.

La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado de hambruna. Según el portavoz de la autoridad de los puestos fronterizos de Gaza, Hicham Adwan, “vehículos militares israelíes avanzaron desde la frontera y se adentraron unos 2,5 kilómetros”.

Sin “plan creíble”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó ayer que Israel no tiene un “plan creíble” para la protección de civiles en la ciudad gazatí de Rafah, pero reconoció que sigue suministrando armas a Israel salvo bombas de gran carga explosiva, cuya entrega está en “pausa”.

Blinken intervino en el programa “Face the Nation” de CBS y dijo que la Casa Blanca ha expresado sus preocupaciones a Israel desde hace “meses” sobre una gran operación Rafah, donde hay 1,4 millones de desplazados por la guerra.

“Hemos dicho a Israel que no podemos, y no apoyaremos, una gran operación militar en Rafah en ausencia de un plan creíble para proteger a los civiles”, señaló el político demócrata, que reiteró que no ha “visto” planes ni en ese sentido ni en el de la reconstrucción de Gaza.