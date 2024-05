Los países de la UE discuten si permiten a Ucrania usar sus armas contra territorio ruso

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) discutieron este lunes con su homólogo ucraniano, Dmitró Kuleba, la posibilidad de levantar las restricciones para que Kiev pueda usar sus armas para atacar a Rusia directamente en su territorio, según dijo el jefe de la diplomacia. Europa, Josep Borrell.







"Este es un debate que va en aumento. Estamos considerando cada vez más el hecho de que Ucrania debe resistir desde territorio ruso a los ataques que se lanzan contra su territorio", afirmó Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron hoy en Bruselas, y en la que se conectaron con Kuleba por videoconferencia.







En este sentido, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores recordó que algunos Estados miembros ya han levantado las restricciones para que Ucrania pueda usar las armas que le entregan contra territorio ruso.







Kuleba, además, insistió en que los países de la UE que tienen Patriots le entreguen este tipo de defensas antiaéreas.







"No se trata de señalar a nadie, pero una vez más, apremio a los países que tienen Patriots a que aceleren las decisiones y suministren estos sistemas a Ucrania", dijo el ministro ucraniano.







"Se necesitan ahora, no mañana. Desgraciadamente, las meras palabras de solidaridad no interceptan misiles rusos", continuó.







Hungría







Borrell pidió a Hungría, el principal aliado de Rusia en Bruselas, que levante su veto a que la UE siga financiando el envío de armas a Ucrania.







"Tengo siete textos legales pendientes de aprobar para poder movilizar recursos para apoyar militarmente a Ucrania", aseguró el jefe de la diplomacia europea.







Entre ellos, la posibilidad de utilizar los 5.000 millones destinados específicamente a Ucrania que los líderes europeos aprobaron dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que los Veintisiete han utilizado desde el inicio de la invasión para cofinanciar el envío de armas a Kiev.







Y en este sentido, Borrell recordó que el resto de Estados miembros ya han acordado que la contribución de Hungría al FEAP no se utilizará para apoyar militarmente a Ucrania.







Borrell, además, pidió a Budapest que no bloquee la posibilidad de utilizar el 90 % de los beneficios extraordinarios que generan los activos inmovilizados rusos para armar a Ucrania.







Sanciones







Mientras tanto, la UE aprobó hoy nuevas sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania.







En concreto sancionó a una veintena de jueces, fiscales y miembros de la judicatura rusa que jugaron "un papel fundamental" en el encarcelamiento y la posterior muerte del opositor Alexéi Navalni, así como en la condena contra el Nobel de la Paz de 2022, Oleg Orlov.







La UE adoptó las medidas en un nuevo régimen de sanciones que autoriza hoy para castigar específicamente a individuos y entidades rusas que violen los derechos humanos, al margen del que ya existe para sancionar este tipo de acciones en cualquier otra parte del mundo.







Tras la muerte de Navalni en una cárcel del Ártico, Borrell propuso nombrar este régimen de sanciones con el nombre del opositor ruso, pero finalmente no hubo consenso entre los Veintisiete para ello.







Además, también se autorizaron sanciones contra 'Voice of Europe', por considerar que difunde propaganda del Kremlin, así como contra Artem Marchevskyi, por haber jugado un "papel fundamental" en la adquisición de este medio de comunicación.







Todas estas medidas suponen la prohibición de entrar en la UE y la congelación de los activos, además de impedir que individuos y entidades europeas les faciliten fondos.