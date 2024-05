Portugal dará apoyo militar a Ucrania este año por valor de 126 millones de euros

Portugal ofrecerá apoyo militar a Ucrania por valor de 126 millones de euros este año en el marco de un acuerdo bilateral para los próximos diez años, que incluye ayudas financieras y en especie.







El pacto fue firmado este martes en Lisboa por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, que aseguró en una rueda de prensa conjunta que Portugal asume el compromiso de respaldar a Ucrania "por el tiempo que sea necesario".







A grandes rasgos el acuerdo firmado este martes, que consta de 36 puntos, es "multifacético", como describió Montenegro, y abarca varios ámbitos en el campo de la defensa y la reconstrucción de Ucrania.







A través de este arreglo, Portugal se compromete a entrenar de forma individual y colectiva a las fuerzas ucranianas en el uso de los sistemas de armamento proporcionados por los aliados de la OTAN.







Portugal "contribuirá" también a desarrollar y fortalecer la Fuerza Aérea y la defensa antiaérea de Ucrania, con vistas a "asegurar la capacidad holística de los F16", suministrando entrenamiento, manutención y material.







Asimismo, Portugal quiere respaldar los esfuerzos de desminado en suelo ucraniano, entre otros.







Montenegro reafirmó el "compromiso inquebrantable y firme" de su país con la "legítima defensa de Ucrania y la promoción de una paz justa".







Señaló que en la reunión que mantuvieron este martes hablaron también de los preparativos de la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que se celebrará entre el 11 y el 12 de junio en Berlín, y la cumbre de paz de los próximos 15 y 16 de junio en Suiza.







Sobre estas citas, el primer ministro luso remarcó que su país va a enviar una representación al más alto nivel con el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, y el ministro de Exteriores, Paulo Rangel.







En este sentido, Montenegro destacó que su gobierno va a desarrollar todos los esfuerzos y contactos posibles para que el máximo número de países participe en esas conferencias.







Zelenski por su parte calificó a Portugal como "amigo sincero y socio" de Ucrania y señaló que a través del pacto suscrito este martes se ha fijado "un apoyo" para este año y una serie de acciones concretas sobre iniciativas militares.







En particular mencionó el entrenamiento de los pilotos ucranianos en el manejo de los F-16 y el "apoyo (luso) en los campos de instalaciones europeas e internacionales".







El presidente ucraniano llegó este martes por la tarde a Portugal, después de pasar el lunes por España, donde firmó otro acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que recibirá 1.000 millones de euros este 2024, y esta mañana por Bélgica, que le entregará 30 aviones de combate F-16.







En la rueda de prensa en Lisboa, Zelenski opinó que el pacto rubricado en Portugal "va a funcionar", porque todos los países que han firmado este tipo de acuerdos se suman a las medidas decididas por el G7 y por eso afirmó que él mismo no tiene dudas sobre la efectividad esta clase de arreglos.







"Todos los acuerdos sobre seguridad muestran la solidaridad de nuestros aliados; no son palabras, son ayudas concretas", opinó.







Tras reunirse con Montenegro, Zelenski se trasladó al Palácio de Belém para ser recibido por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien mantuvo un encuentro y una cena de trabajo.