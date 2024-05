Vicepresidenta de Ecuador no declarará ante la Fiscalía en el caso que investiga a su hijo

La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, no comparecerá este martes ante la Fiscalía para rendir su declaración libre y voluntaria en el caso llamado 'Nene', en el que se investiga a su hijo por un presunto delito de tráfico de influencias, según confirmó su abogado, Oswaldo Trujillo.







La diligencia estaba prevista para las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este martes, en la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 2, en Quito, pero Abad vive en Tel Aviv, donde se desempeña como embajadora por orden del presidente, Daniel Noboa.







En una entrevista con la televisión Ecuavisa, el letrado señaló que Abad no se presentará porque no ha sido notificada oficialmente.







"Nos notificaron a nosotros, a nuestro domicilio judicial del caso de Sebastián Barreiro (hijo de Abad). La Fiscalía no ha oficiado directamente a la Vicepresidencia para que se notifique, porque ese es el procedimiento que se debe seguir", indicó.







El 'caso Nene'







Sebastián Barreiro, hijo de Abad, es parte del denominado caso 'Nene', sobre una presunta "oferta de tráfico de influencias" para trabajar en las oficinas de la Vicepresidencia de Ecuador, entidad liderada por su madre.







El hijo de la vicepresidenta quedó detenido por presuntamente ofrecer junto a otra persona un cargo público a cambio de recibir un amplio porcentaje de su sueldo.







La denuncia original la formuló la misma persona involucrada en el supuesto trámite ilegal del cargo, quien habría sido contratada en diciembre pasado.







Luego de estar detenido alrededor de 20 días en la cárcel de máxima seguridad del país, conocida como 'La Roca', el procesado quedó en libertad bajo fianza tras pagar una caución de unos 20.000 dólares impuesta por la autoridad judicial, a cambio de revertir la medida de prisión preventiva.







¿Sucederá a Noboa?







El lunes, el viceministro de Gobierno de Ecuador, Esteban Torres, consideró que sería "nefasto" que Abad asuma temporalmente la Presidencia si Noboa, cuya relación con ella está actualmente rota, le delegase el poder mientras busca su reelección como candidato en las elecciones de 2025.







El distanciamiento entre Noboa y Abad, que comenzó a sentirse en la campaña a la segunda vuelta presidencial en octubre pasado, se evidenció nada más iniciar el Gobierno, cuando Noboa la envió como embajadora a Israel, donde le retiró la seguridad, y desde donde ella ha acusado al Gobierno de hostigarla para forzarla a renunciar.







La Constitución señala que en caso de ausencia temporal del gobernante, le debe suceder su vicepresidenta, pero Torres cuestionó esa posibilidad por las evidentes diferencias entre los dos involucrados.







Para Torres, la decisión de Noboa respecto a Abad demuestra "que el presidente no es autoritario sino incorruptible y que, al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del Gobierno".







En esa línea, el funcionario señaló que la Justicia debe cumplir su tarea y llegar a la verdad.







"Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad", comentó.







Denuncia en tribunal electoral







Torres recordó, además, que hay una denuncia en curso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Abad, de la que estarán "atentos a ver qué pasa".







Se refirió a una demanda contra Abad por una presunta infracción electoral aparentemente cometida en el marco de las elecciones locales de 2023 cuando, como candidata a la alcaldía de la sureña ciudad andina de Cuenca, habría pedido el voto antes de que comenzara oficialmente la campaña electoral.







En una reciente entrevista de Noboa con EFE, en Madrid, el jefe de Estado calificó de "sumamente complicada" la relación con Abad, porque no está de acuerdo "básicamente en casi nada de su comportamiento en los últimos meses".