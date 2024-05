Ciberdelincuentes asumen el robo de los datos de 560 millones de clientes de Ticketmaster

Un grupo de ciberdelincuentes llamado 'ShinyHunters' se responsabilizó en un foro en línea del robo de los datos de alrededor de 560 millones de clientes de Ticketmaster, uno de los principales portales de venta de entradas para eventos, aunque la plataforma, por ahora, no ha confirmado el ataque .







Los piratas informáticos publicaron el jueves que los datos robados incluyen nombres, direcciones, números de teléfono y datos parciales de tarjetas de crédito de clientes de dicha plataforma y que se pueden comprar por 500.000 dólares en una 'venta única', según avanzó la cadena CBS .







De todos modos, la compañía de ventas, sociedad propiedad de Live Nation Entertainment, aseguró que el ciberataque "todavía no está verificado", por lo que no puede saber si los presuntos autores se lo han inventado.







El suceso está siendo investigado por Ticketmaster y el Departamento del Interior de Australia, confirmó un portavoz del Gobierno australiano a la cadena ABC. El FBI ha ofrecido su asistencia a las autoridades australianas.







Según el Departamento de Justicia estadounidense, los 'ShinyHunters' almacenan y venden datos robados en la 'red oscura' utilizando las redes sociales para encontrar posibles compradores.







Live Nation controla al menos el 80 % de la venta de entradas en las principales salas de conciertos, gestiona directamente a más de 400 artistas, controla más del 60 % de las promociones de conciertos en todo el país y posee o controla más del 60 %. . de los grandes anfiteatros de Estados Unidos, aseguró el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.







En el pasado, Ticketmaster ya ha sufrido ciberataques mientras que a los 'ShinyHunters' se los vincula con ataques informáticos masivos a empresas como AT&T o Pizza Hut.