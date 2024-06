Acusan a alcalde de Acteopan, Puebla, de asesinar a su esposa y darse a la fuga

Al menos 47 personas murieron y otras 121 resultaron heridas en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza a causa de los ataques de Israel, según el boletín diario del Ministerio de Sanidad gazatí,... Ver más Al menos 47 muertos y 121 heridos en Gaza por fuego israelí en las últimas 24 horas

Los países de la Unión Europea (UE) abrirán el próximo martes 25 de junio las negociaciones de adhesión al club comunitario con Ucrania y Moldavia con la celebración de las primeras conferencias... Ver más La UE se prepara para una nueva ampliación, pero ¿cómo ha sido el proceso?

El canciller alemán, Olaf Scholz, admitió este domingo que "muchos ciudadanos" no están de acuerdo con el apoyo de su Gobierno a Ucrania, pero enfatizó que "no hay alternativa" a hacer todo lo... Ver más Scholz: "Muchos ciudadanos no están de acuerdo con que apoyemos a Ucrania"