La campaña de Kamala Harris compra otros 90 millones de dólares en anuncios electorales

La campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris anunció este miércoles una compra de espacios para anuncios electorales en mercados clave por valor de 90 millones de dólares para lo que queda de agosto.

"Esta compra de medios pagados se dirigirá a los votantes de todos los estados clave y ampliará el alcance de la campaña a mercados donde la campaña de (Donald) Trump está reduciendo su presencia en medios", aseguró en un comunicado la campaña.

Entre estos mercados destacó Toledo y Youngstown (Ohio), Alpena (Míchigan), Marquette (Wisconsin) o Erie (Pensilvania).

La inversión en Ohio demuestra que los demócratas han pasado a la ofensiva en las últimas semanas desde la elección de Harris como candidata tratando de competir en estados que los republicanos dan por ganados.

Los anuncios buscarán ahondar en la historia personal de Harris y en marcar un contraste con el expresidente y candidato republicano, Donald Trump.

De acuerdo a la campaña, los anuncios se incluirán en espacios de "alto impacto" en emisiones locales, por cable, en línea, plataformas digitales y en programas no políticos como 'The Bachelorette', 'Big Brother', 'The Daily Show', 'Love & Hip Hop: Atlanta' y 'The Simpsons'.