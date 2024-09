COR de El Alto no permitirá “agresión de evistas”

La Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz instaló ayer cinco puntos de bloqueo en la carretera La Paz-Copacabana con carácter indefinido, impidiendo la circulación por esa vía. Sin embargo, las salidas desde la terminal paceña a otras zonas del país son normales, según reportes de la Policía.

Al bloqueo de los campesinos de La Paz se suma desde hoy la marcha de Evo Morales y sus seguidores, desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, exigiendo se permita la candidatura del expresidente.

En tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, lamentó ayer que el Morales utilice a sectores sociales para “bloquear y estrangular” la economía del pueblo con el fin de desestabilizar al Gobierno de Luis Arce pidiendo su renuncia para adelantar las elecciones nacionales.

Balance

En el primer día de bloqueo por parte de un grupo de campesinos liderados por David Mamani, la Policía aprehendió a tres personas y arrestó a uno. Se tiene una pérdida de 28 mil bolivianos sólo en el cobro de peajes, informaron autoridades del Gobierno.

Los aprehendidos fueron implicados en el bloqueo con la ayuda de una volqueta, cerca de la tranca de Corapata, en la ruta a Copacabana,

Congreso

Otra de las exigencias de Morales es la validación del congreso de Lauca Ñ; en tanto que desde el Gobierno central ratificaron que se hará respetar la libre circulación por las carreteras de país.

Novillo pidió a los grupos afines a Morales no prestarse a este tipo de movilizaciones y respetar el libre tránsito. “Vamos a agotar todos los mecanismos de diálogo, no queremos violencia. Lo hemos reiterado muchas veces, no es la forma de reclamar derechos, debemos estar apegados a la Constitución”, sostuvo.

Fracaso

La facción arcista de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz calificó como un “fracaso” el bloqueo de caminos porque sólo tiene fines políticos y personales por una candidatura, señaló el secretario de actas del ente sindical, Ignacio Karani.

Morales amenazó con realizar un bloqueo de caminos nacional con el objetivo de asegurar su jefatura en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su candidatura presidencial

En caso de que el Gobierno nacional no responda a las demandas del evismo, amenazaron con un bloqueo nacional de caminos desde el 30 de septiembre.

Entre los asistentes a la marcha estarán los mineros auríferas, cooperativas mineras de Cochabamba, Confederación Sindical de trabajadores campesinos de Bolivia e Interculturales del ala evista, Bartolinas, entre otros.