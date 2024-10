Lacalle Pou asegura que la transición en Uruguay será "civilizada"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este lunes que su Gobierno llegará al último día trabajando como si fuera el primero y que la transición será "civilizada" como lo fue siempre en el país sudamericano.

"El pasaje de las elecciones no significa que va a terminar el Gobierno. Nosotros tenemos una meta con el equipo que es terminar el último día de Gobierno como si fuera el primero. Que haya un Gobierno electo va a significar una transición civilizada, como siempre lo hubo en Uruguay", puntualizó.

Lacalle Pou disertó en un evento enmarcado en el Día de la Construcción, al que también acudieron algunos de los aspirantes a la Presidencia de Uruguay.

En concreto, estuvieron el oficialista Álvaro Delgado y los candidatos por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, y por el Partido Independiente, Pablo Mieres.

El próximo domingo 27 de octubre, Uruguay llevará a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en las que se elegirá al próximo presidente y a los legisladores para el período 2025-2030.

En caso de que ninguno de los aspirantes supere el 50 % de los votos validos emitidos por los ciudadanos, el 24 de noviembre se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados. Allí, el ganador será el que obtenga mayoría simple.

Según la última encuesta de la consultora Factum, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, tiene una intención de voto de 44 %, el candidato oficialista, Álvaro Delgado Delgado, tiene un 24 % y Andrés Ojeda, del Partido Colorado, tiene un 17 %.

También este domingo se votarán dos plebiscitos: uno que pretende habilitar los allanamientos nocturnos y otro que busca modificar el régimen de la seguridad social.

Sobre este último habló Lacalle Pou en el evento, donde puntualizó que sus promotores no explican cómo se va a financiar "porque no lo pueden hacer".

"No sé a quién van a votar el 27 de octubre. Me muero de ganas por decirles, yo no puedo hacer política. Lo que sí les digo y esto sí me compete, porque este Gobierno tuvo el coraje político de llevar adelante la reforma, pedirle a los uruguayos que piensen un poquito más de lo que les están diciendo, que traten de tener el mayor sentido común, de que razonen de que esta seguramente no sea la mejor reforma del mundo, pero es la que podemos, es la que es sostenible y la que va a hacer que la gente se pueda jubilar", dijo.