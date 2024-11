Las frases más destacadas de Trump tras su regreso a la presidencia de EEUU: “No empezare una guerra, la detendré”

El presidente electo remarco la importancia de la paz y afirmo que durante su gestión anterior no se suscitó conflictos bélicos. “no tuvimos guerras en cuatro años” afirmo Trump.

Durante su discurso, tras su proclamación como presidente electo de EEUU, Donal Trum manifestó determinadamente que durante su administración se va priorizar la seguridad y el fortalecimiento de fronteras. Trump resaltó la necesidad de un “ejercito fuere y poderoso”, pero subrayo que, idealmente, Estaos Unidos no deberá recurrís a acciones bélicas, “queremos un ejército fuerte y poderoso, aunque idealmente no queremos usarlos”, expresó.

Trump una serie de afirmaciones destacadas tras su reciente triunfo electoral, aquí las frases más resaltantes que marcaron el tono de su discurso:

1.“Queremos un ejército fuerte y poderoso. Y lo ideal sería que no tuviéramos que usarlo. Ya sabes, no tuvimos guerras en cuatro años. No tuvimos guerras.”

La reafirmación sobre la intervención militar ha sido un punto importante en su discurso, el presidente reitero e la importancia de la paz y aclaró a quienes lo acusan de ser quien quiere iniciar conflictos militares, “dicen que quiero iniciar guerras, no es verdad, quiero detener las guerras”.

El énfasis del discurso de trump no solo se enfoca en la política militar, también, aborda el sistema educativo y a seguridad interna. “queremos una buena educación. Queremos que todo vaya bien, que haya seguridad”, afirmo, según Trump son elementos importantes para el bienestar del país y su percepción global.

2.“Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. ¡Vaya! Eso es fantástico.”

El exmandario de EEUU se ha proclamado una victoria magnifica a través de voto que le dio su retorno a la presidencia. Además, enfatizó la recuperación del control del senado y su victoria en varios estados importantes.

3. “Francamente, creo que este ha sido el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nada parecido en este país, y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia.”

Según trump su victoria ha sido el mayor movimiento político y nunca antes visto de todos los tiempos.

4. “Lucharé por ustedes, por su familia y su futuro. Lucharé por ustedes todos los días. Y con cada aliento de mi cuerpo, no descansaré hasta que hayamos logrado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen.”

Trump expreso que trabajar arduamente por su gente y su país que l merecen, para volver hacer de América grande.

5. “Robert F. Kennedy Jr. va a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Es un gran tipo. Quiere hacer algunas cosas y vamos a dejar que lo haga.”

Robert F. Kennedy Jr. fue mencionado como persona importante para aportar a la salud del país, y Trump aseveró que se colaborarían en ciertas áreas mientras él controlará el tema energético: “Acabo de decir, pero Bobbie, déjame el petróleo a mí”, bromeó Trump.

6. “Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país.”

Acerca de la seguridad nacional, Trump resaltó la importancia de cerrar las fronteras para que la gente pueda ingresar a su país de manera legal.

7. “Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó la vida por una razón, y esa razón era salvar a nuestro país y devolverle la grandeza a Estados Unidos. Y ahora lo vamos a hacer.”

Trump se ha convertido en el presidente 47° de EEUU, un magnifico regreso para un ex mandatario que fue acusado por delitos grabes y sobrevivo a dos atentados contra su vida.

8. “Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.”

Tras superar Los 270 votos electorales que recibió del estado de Wisconsin, Trump pronuncio su discurso triunfal dese su sede de campaña, florida.

9. “Vamos a tener que cerrar esas fronteras y vamos a tener que dejar que la gente entre a nuestro país. Queremos que la gente vuelva a entrar, pero tienen que hacerlo de manera legal.”

Trump celebro su triunfo en el centro de convenciones de Palm Beach, en el sur de Florida, junto a familiares, empresarios, asesores, lideres políticos y simpatizantes de su partido.

10. “Vamos a pagar la deuda, vamos a reducir los impuestos. Podemos hacer cosas que nadie más puede hacer. Nadie más va a poder hacerlas.”

La victoria de Trump genero un impacto inmediato en los mercados globales. Los futuros de las principales bolsas de Wall Street mostraron un marcado incremento. Los contratos vinculados al Dow Jones Industrial Average llegaron a subir 1.133 puntos, un alza del 2,7%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 registraron subas del 2,4% y el 1,8% respectivamente. La perspectiva de recortes impositivos y eliminación de regulaciones impulsa a las acciones mientras que genera expectativas de peores números fiscales y datos más altos de inflación.