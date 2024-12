Mangione se declara no culpable de cargos estatales por asesinato de CEO UnitedHealthcare

El embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, hizo pública su decisión de dejar el cargo a... Ver más Diego Pary anuncia su renuncia como embajador de Bolivia ante la ONU

El derrame de petróleo ocurrido en la refinería peruana de Talara, ubicada en el norte del país y gestionada por la... Ver más El derrame de crudo de Petroperú se expande y afecta a cuatro playas en el norte de Perú