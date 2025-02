Trump suspende por 30 días vigencia de nuevos aranceles para México y Canadá

Estados Unidos acordó suspender temporalmente los aranceles a las importaciones de México y Canadá, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, ayer, luego de conversaciones telefónicas con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El presidente estadounidense había anunciado aranceles aduaneros del 25% para todos los productos procedentes de México y Canadá, con excepción de los hidrocarburos canadienses, actualmente gravados con un 10%. Trump acusa a ambos países de laxitud en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal a EEUU.

“Muy satisfecho”

Donald Trump dijo estar “muy satisfecho” de sus negociaciones con Canadá, que anunció medidas para combatir el tráfico internacional de fentanilo.

“Los aranceles anunciados el sábado serán suspendidos por un periodo de 30 días para ver si se puede estructurar un acuerdo económico final con Canadá”, anunció el presidente estadounidense en su red social Truth Social. “Canadá acordó garantizar que tengamos una frontera norte segura y poner fin de una vez por todas al flagelo mortal de drogas como el fentanilo que fluyen hacia nuestro país”, añadió.

Compromisos

El gobierno canadiense ha aclarado su intención de “asumir nuevos compromisos”. “Nombraremos un zar responsable del problema del fentanilo, añadiremos a los cárteles mexicanos a la lista de entidades terroristas (...) y lanzaremos, con EEUU, una fuerza de ataque conjunta contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el fentanilo y el lavado de dinero”, dijo Justin Trudeau en X. Esto representa una nueva inversión de 200 millones de dólares canadienses, agregó.

México negocia

Anteriormente, Trump había anunciado en Truth Social que suspendería los aranceles aduaneros contra México por un periodo de un mes, y agregó que las negociaciones continuarían para llegar a un “acuerdo” entre ambos países.

“Nuestros equipos iniciarán hoy (ayer) trabajos en dos áreas: seguridad y comercio”, escribió en X Claudia Sheinbaum, la mandataria mexicana.

“México reforzará la frontera norte (con EEUU) con 10 mil efectivos de la Guardia Nacional de manera inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, especialmente el fentanilo”, agregó.

Por su parte, “EEUU está comprometido a trabajar para prevenir el tráfico de armas” hacia México, añadió.



Diálogo con China

Trump también ha apuntado a China al imponer aranceles aduaneros del 10%, que se suman a los que ya existen sobre varios productos chinos.



Pero ayer anunció que “Probablemente estaremos hablando con China en las próximas 24 horas”

“Tenemos reuniones planificadas y veremos qué pasa. Pero eso fue sólo un primer paso. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, entonces los aranceles serán muy, muy sustanciales”, añadió.

Las medidas, que debían entrar en vigor el martes, expusieron a EEUU a rápidas represalias por parte de sus principales socios comerciales.

Ayer, la provincia canadiense de Ontario, el corazón económico del país, anunció que prohibiría a las empresas estadounidenses participar en contratos públicos, lo que les hará “perder decenas de miles de millones de dólares en nuevos ingresos”, según su primer ministro, Doug Vado.

Musk anuncia cierre definitivo de Usaid

Las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) en la ciudad de Washington fueron precintadas ayer después de que el magnate Elon Musk anunciara que el presidente, Donald Trump, ha aceptado desmantelarla.

Los trabajadores de Usaid recibieron un correo electrónico anoche instándoles a quedarse en casa, después de que durante el fin de semana la página web de la agencia y sus cuentas en redes sociales fuesen desactivadas.

“Por instrucciones de la dirección, la sede de Usaid en el edificio Ronald Reagan en Washington, D.C. estará cerrada para el personal el lunes 3 de febrero de 2025”, indica el correo electrónico.

El futuro de esta agencia, fundada en 1963, con cerca de 10.000 empleados y un presupuesto de 50.000 millones de dólares en 2023 está en estos momentos en el aire.

Un Día sin Inmigrantes

La comunidad hispanohablante en EEUU, tuvo ayer una jornada importante con su Día sin Inmigrantes.

La medida, que fue llevada adelante como protesta a las políticas antimigratorias del Gobierno de Trump, tenía como punto fundamental no consumir productos, no mandar a los niños a las escuelas, no asistir a los colegios y tampoco utilizar medios de transporte por un día.

En contacto con Los Tiempos, Rudy Henrich, un boliviano que reside en el estado Virginia, dijo que la determinación de paralizar el aporte de los inmigrantes en la economía de EEUU tuvo un efecto fundamental. “Hay rubros que impactarán más que otros; la construcción, gastronomía y limpieza”, enfatizó.