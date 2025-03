Reino Unido, Francia y Ucrania acuerdan preparar un plan de alto el fuego para la guerra en Ucrania

Reino Unido, Francia y Ucrania han acordado trabajar en un plan de alto el fuego para la guerra de Rusia en Ucrania para presentarlo a Estados Unidos, según anunció el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, antes de hacer de anfitrión en una cumbre de líderes europeos.



La cumbre se ha visto empañada por la extraordinaria reprimenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Blanca el viernes, en la que le acusó de ser desagradecido con el apoyo estadounidense en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.



Sin embargo, Starmer dijo que está centrado en servir de puente para restaurar las negociaciones de paz y aprovechar el colapso de las conversaciones como una oportunidad para volver a involucrarse con Trump, Zelenskyy y el presidente francés, Emmanuel Macron, en lugar de "aumentar la retórica" .



"Ahora hemos acordado que el Reino Unido, junto con Francia y posiblemente uno o dos más, trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates, y luego discutiremos ese plan con Estados Unidos", dijo Starmer a la BBC. Starmer y Macron han hablado con Trump desde el viernes.



La cumbre en Londres ha adquirido ahora una mayor importancia en la defensa del aliado devastado por la guerra y en el fortalecimiento de las defensas del continente.



Es probable que la cumbre del domingo incluya conversaciones sobre la formación de una fuerza militar europea que se enviaría a Ucrania para respaldar un alto el fuego. Starmer dijo que involucraría "una coalición de los dispuestos".



Starmer dijo que no confía en el presidente ruso , Vladímir Putin , pero sí confía en Trump.



"¿Creo en Donald Trump cuando dice que quiere una paz duradera? La respuesta a eso es sí", dijo.



La reunión en Lancaster House, una elegante mansión de 200 años cerca del Palacio de Buckingham, sigue a una ofensiva de persuasión la semana pasada para hablar con Trump en la Casa Blanca y poner a Ucrania en el centro de las negociaciones, inclinando sus lealtades hacia Europa.



A la cumbre asistirán líderes de Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, España, Canadá, Finlandia, Suecia, República Checa y Rumanía. El ministro de Exteriores de Turquía, el secretario general de la OTAN y los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo también asistirán.



Zelenskyy recibió un amplio apoyo de líderes de toda Europa tras el fiasco de la Casa Blanca, que fue excepcional por presentar un ataque a un aliado -y porque fue transmitido en televisión en vivo.



Starmer abrazó a Zelenskyy cuando llegó el sábado para una reunión privada -un día antes de su reunión prevista antes de la cumbre.



"Como escucharon de los vítores en la calle afuera, tienen todo el respaldo en el Reino Unido", dijo Starmer. "Estamos con ustedes, con Ucrania, por el tiempo que sea necesario".



Europa ha visto con inquietud cómo Trump iniciaba conversaciones de paz directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien había estado aislado por la mayoría de los líderes occidentales desde que invadió Ucrania hace tres años.



Los esfuerzos por seguir siendo relevantes y proteger los intereses europeos mientras su antiguo aliado parecía acercarse a Putin se volvieron aún más acuciantes cuando Trump llamó a Zelenskyy un dictador y afirmó falsamente que Ucrania había comenzado la guerra.



Las reuniones en los últimos días habían proporcionado algo de esperanza, hasta la visita de Zelenskyy a la Casa Blanca.



Las visitas a la Oficina Oval del presidente francés Emmanuel Macron, quien había declarado su visita como un "punto de inflexión", y de Starmer fueron vistas como pasos en la dirección correcta. Las reuniones fueron cordiales y Trump incluso adoptó un tono más suave hacia Ucrania, aunque no se comprometió a proporcionar garantías de seguridad de Estados Unidos y mantuvo que Europa tendría que proporcionar fuerzas de paz.



En las 12 horas posteriores al regreso de Starmer de Washington, la conversación sobre la paz pareció colapsar cuando el vicepresidente JD Vance reprendió a Zelenskyy por cuestionar las afirmaciones de Trump de que se podía confiar en el presidente ruso, Vladímir Putin.



"Starmer hizo un trabajo impresionante al afirmar la relevancia de Europa en la guerra en Ucrania y al transmitir al presidente Trump que Europa está dispuesta y es capaz de asumir un papel de liderazgo en la implementación de cualquier acuerdo de paz creíble", dijo Rachel Ellehuus, directora general del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa y seguridad. "Desafortunadamente, la reunión de la Casa Blanca del viernes fue un gran paso atrás".



Ucrania ya no puede contar con apoyo militar o político de Estados Unidos después de que Trump se declaró neutral en las negociaciones, dijo Ellehuus. Ella afirmó que Europa necesita intervenir y podría liberar unos 200.000 millones de euros (207.000 millones de dólares) en activos rusos confiscados para ayudar a financiar ese esfuerzo.



"El objetivo inmediato de las reuniones en Londres debe ser mantener a Ucrania en la lucha para que pueda negociar desde una posición máxima de fuerza", dijo.



Starmer se comprometió esta semana a aumentar el gasto militar al 2,5% del producto interno bruto para 2027. Otras naciones europeas podrían seguir su ejemplo.



El primer ministro checo, Petr Fiala, dijo el sábado que Europa enfrenta una prueba histórica y tiene que cuidar de sí misma. Afirmó que los países europeos deben aumentar su gasto en armamento para alcanzar al menos el 3% del PIB.



"Si no aumentamos nuestro esfuerzo lo suficientemente rápido y dejamos que el agresor dicte sus condiciones, no terminaremos bien", dijo.



Macron, quien dijo que era legítimo que Estados Unidos cambiara su estrategia hacia las relaciones con China y Asia, también pidió un mayor gasto en defensa mientras abogaba por la unidad entre sus vecinos. "Deberíamos habernos despertado antes", dijo Macron. "Llevo años diciendo que necesitamos una Europa más soberana, más unida y más independiente".



Los periodistas de Associated Press Karel Janicek en Praga y Samuel Petrequin contribuyeron a este despacho.



Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.