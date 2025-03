Cuba sufre su cuarto apagón nacional en medio año tras el fallo de una subestación

Cerca de 10 millones de cubanos quedaron este viernes sin corriente después de que el fallo en una subestación en La Habana desestabilizase el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y provocase el cuarto apagón total en la isla en menos de seis meses.







Cuba se encuentra sumida en una gran crisis energética -causa y efecto, a la vez, de su profunda crisis económica-, que se ha agravado desde mediados del año pasado y refleja la crónica de infrafinanciación del SEN y el precario estado en el que se encuentran sus unidades de producción y su sistema de distribución eléctrica.







De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la estatal Unión Eléctrica (UNE), la "desconexión" del SEN ocurrió sobre las 20:15 hora local (00:15 GMT del sábado), presumiblemente a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.







Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica, la subsiguiente "pérdida importante de generación en el occidente de Cuba" y, posteriormente, la "caída total" del sistema.







En distintos puntos de La Habana y del país, de acuerdo a diversos testimonios, se experimentaron fuertes fluctuaciones del flujo eléctrico y apagones intermitentes antes de que se produjese el corte total del suministro.







"Ya se trabaja sin descanso para su más pronta recuperación", escribió en redes sociales el primer ministro, Manuel Marrero.







El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, precisó que a las tres horas de la desconexión total ya funcionaban "microsistemas" en 11 de las 14 provincias del país. La UNE agregó que estas islas con corriente daban servicio a "centros vitales".







En los últimos tres apagones nacionales, registrados en octubre, noviembre y diciembre de 2024, la UNE comenzó a reactivar microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diesel) y luego procedió a interconectarlos ya llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.







Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos- se prolongó durante varios días en los tres apagones nacionales anteriores. El Gobierno llegó a suspender la actividad laboral y escolar en todo el país. Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.







Por su parte, el Ministerio de Turismo recalcó que el sector cuenta con un "respaldo energético sólido" -en referencia a los generadores de los hoteles- lo que "garantiza la operación continua" de sus instalaciones y servicios.







Crisis energética







El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y combustible para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias.

Este viernes estaba previsto que, en el momento de mayor consumo, el déficit alcancese el 42 % de la demanda, pero el porcentaje llegó el pasado febrero a alcanzar el 57 %, la mayor tasa en al menos dos años, según los datos diarios de la UNE cotejados por EFE.

Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.