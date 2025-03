Presidenta de Perú piensa "seriamente" en pena de muerte para sicarios

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que está pensando "seriamente" en impulsar la pena de muerte para sicarios en su país, luego de que el domingo se conociera sobre la muerte del cantante de cumbia, Paul Flores, tras un ataque armado de presuntos extorsionadores.



"A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador, podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos", expresó la mandataria durante una ceremonia de inicio del año escolar 2025.



Boluarte sostuvo que no se puede seguir permitiendo daños "a emprendedoras y a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro" de la nación sudamericana, que viene registrando el aumento de los ataques criminales por parte de extorsionadores.



"A estos les digo: estoy pensando firmemente en la pena de muerte porque no vamos a permitir un muerto más de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja", reafirmó.



Aunque la jefa de Estado no se refirió directamente al caso, lo hizo después de que la madrugada del domingo unos desconocidos dispararan contra un autobús de la banda musical "Armonía 10", donde se encontraba el conjunto musical y donde el cantante Paul Flores recibió dos impactos de bala.



Flores, de 39 años, murió tras ser llevado de emergencia al capitalino Hospital Hipólito Unanue, mientras que sus compañeros resultaron ilesos.



Ante esa situación, el Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Provincial Penal del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Zona Baja, inició investigación y realiza diligencias preliminares contra los que resulten responsables del ataque al autobús de la orquesta "Armonía 10".



Por su parte, el Ministerio del Interior informó que dispuso a la Policía Nacional el despliegue de los efectivos especiales de seguridad para identificar, ubicar y capturar a los responsables del atentado contra el vehículo y el asesinato del vocalista.



En tanto, el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, adelantó que "se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional".