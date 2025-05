Operación militar de EEUU libera a refugiados venezolanos en embajada de Argentina en Caracas

Los cinco disidentes venezolanos que se refugiaron durante más de un año en la embajada argentina en Caracas lograron abandonar el país y recuperar su libertad. Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos permanecieron 412 días en la sede diplomática, bajo condiciones extremas de aislamiento y asedio.

La operación que permitió la salida de los opositores no respondió a un acuerdo diplomático, pese a los intentos del régimen de Nicolás Maduro por instalar esa versión. En realidad, fuentes confiables revelaron al portal Infobae que se trató de una intervención militar diseñada y ejecutada desde EEUU. La maniobra incluyó logística de inteligencia internacional y se concretó con éxito sin dejar rastros oficiales.

Rubio celebra “exitoso rescate de todos los rehenes” de Maduro

El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, confirmó la noticia en sus redes sociales. Allí celebró “el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro”. Además, precisó que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”. En su mensaje, también acusó al chavismo de socavar las instituciones del país, violar derechos humanos y amenazar la seguridad regional.

A continuación, Rubio agradeció al personal involucrado y a los aliados internacionales que contribuyeron al resultado. El texto concluye con una mención explícita a los cinco venezolanos liberados, a quienes definió como “héroes”.

Por su parte, María Corina Machado expresó su emoción a través de un mensaje que se viralizó rápidamente. “Reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que hicieron posible esta operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela”, publicó. También reafirmó su compromiso con los “900 héroes presos por esta tiranía” y con los “30 millones de venezolanos”.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, también celebró el desenlace. En una publicación breve, escribió: “¡Impecable!”, sumando su apoyo a una de las maniobras más audaces registradas en los últimos años en suelo venezolano.

Refugiados desde el marzo de 2024 y bajo más presión por Milei

El 20 de marzo de 2024, los cinco opositores ingresaron a la embajada argentina para evitar ser arrestados. La persecución contra ellos se debía a su apoyo al equipo electoral de María Corina Machado. Desde entonces, el grupo convivió en condiciones extremadamente precarias y bajo constante presión.

Inicialmente, el dirigente Fernando Martínez Mottola también formó parte del grupo. Sin embargo, abandonó la sede diplomática el 19 de diciembre y falleció el 26 de febrero. Su muerte enlutó a la oposición venezolana y evidenció los riesgos que implicaba esa situación de encierro forzado.

El acoso del régimen se intensificó cuando el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ordenó el cierre de su embajada en Caracas. Las tensiones entre Milei y Maduro dejaron al edificio en manos de la custodia brasileña, una medida provisoria que complicó aún más la situación de los disidentes.

A partir de ese momento, el régimen bolivariano reforzó el cerco. Las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos, cortaron los servicios y restringieron el ingreso de suministros básicos. El grupo sobrevivió durante meses gracias a alimentos enlatados, paneles solares y un generador eléctrico.

Dramática situación desde abril del año pasado

“Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa, ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega”, denunció el grupo a fines de abril. Esa declaración expuso la dramática situación humanitaria en la que vivían.

Ante esa realidad, los disidentes solicitaron al gobierno brasileño que actuara con mayor decisión. “Es difícil no notar la contradicción en la forma en que el gobierno brasileño ha manejado casos similares… algo que no ha ocurrido en nuestro caso que somos inocentes”, reclamaron. El mensaje apuntó directamente al presidente Lula da Silva, a quien le pidieron una solución diplomática urgente.

Pese a esos pedidos, la respuesta nunca llegó por vía diplomática. Finalmente, la intervención de EEUU cambió el rumbo de los acontecimientos. La operación resultó efectiva y logró sortear todos los controles del régimen venezolano.

Ahora, los cinco opositores se encuentran a salvo en territorio norteamericano. La comunidad internacional reaccionó con alivio y entusiasmo ante el desenlace. Mientras tanto, la presión contra Maduro aumenta, y el caso suma un nuevo capítulo a la larga historia de enfrentamientos entre Caracas y Washington.