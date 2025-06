Cristina Fernández pide mayor margen para recibir visitas pese a su arresto domiciliario

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó al tribunal permiso para que no sólo pueda recibir visitas de sus familiares directos, abogados y médicos en la vivienda donde cumplirá los seis años de arresto domiciliario tras ser condenada por corrupción, un día después de que los jueces autoricen que puede salir al balcón.

Según Fernández, las normas actuales contemplan un margen excesivamente limitado de visitas. "El resto de mis relaciones con el mundo exterior —amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida— cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización", denunció en la red social X.

Por ello, sus abogados presentaron un nuevo escrito ante el Tribunal Oral en lo Penal Federal Número 2 para plantear una revisión de las "reglas de conducta" sobre visitas, alegando que "quienes cumplen su pena" en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley" y que la expresidenta "no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana".

"Se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos", plantean los abogados en su escrito, compartido por la propia Fernández, que de esta forma busca seguir modificando los requisitos iniciales planteados por los jueces para autorizar el arresto domiciliario.

En virtud de la condena, ya firme, la antigua mandataria también ha quedado inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos", expresó este viernes en su mensaje, en el que se ha preguntado si habrá una Constitución y Código Penal redactados "únicamente" para ella.