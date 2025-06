Denuncian la muerte de niños en Gaza: “Es una trampa mortal”

Niños han muerto o resultado heridos en más de la mitad de los ataques fatales en los sitios de distribución de alimentos en Gaza desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) comenzó a operar hace cuatro semanas, dijo Save the Children.

Save the Children analizó informes de la Oficina de Medios de Gaza y de la ONU sobre el número y tipo de víctimas en GHF y otros puntos de distribución de ayuda desde el 27 de mayo de 2025, y encontró que en 19 incidentes mortales reportados, había niños entre las víctimas en 10 de ellos, o más de la mitad de todos los incidentes.

Con un número cada vez mayor de hogares que se quedan sin adultos, cada vez más niños han tenido que asumir roles de adultos, incluida la recolección de alimentos en los puntos de distribución, lo que los expone a un mayor riesgo de recibir disparos de las fuerzas israelíes, informó Save the Children.

Desde el 27 de mayo, más de 500 palestinos han muerto y al menos 3.000 han resultado heridos por las fuerzas israelíes cuando intentaban acceder a la ayuda, ya sea en los puntos de distribución de GHF o de camino a ellos, o cuando intentaban acercarse a los pocos convoyes de ayuda entregados por la ONU o las ONG, según el ACNUDH.

El personal de Save the Children en Gaza afirma que familiares y vecinos han presenciado o sufrido una masacre en los centros de distribución durante el último mes. Mohamed (nombre ficticio), miembro de Save the Children, comentó que su vecino, padre de cuatro hijos, no tuvo más remedio que acudir a una distribución, ya que su familia se había quedado sin comida ni dinero. Fue a Rafah y fue asesinado a tiros. Mohamed ahora intenta ayudar a la viuda de su vecino; dice que ahora está desamparada y traumatizada; sus hijos lloran sin parar.

Otro miembro del personal, Abdallah (nombre ficticio), comentó que un miembro de su familia acudió a un centro de distribución este mes y presenció cómo un hombre recibió un disparo y quedó desangrándose en el suelo. Dijo que la gente atropellaba al herido intentando llegar a la comida, pero nadie podía detenerse a ayudarlo.

Ahmad Alhendawi, director regional de Save the Children para Oriente Medio, el Norte de África y Europa del Este, afirmó: “Nadie quiere recibir ayuda de estos puntos de distribución, y ¿quién puede culparlos? Es una sentencia de muerte. La gente tiene miedo de que la maten. Un compañero nos contó hoy (por ayer) que, aunque su familia apenas come una vez al día, no irá a una distribución de GHF porque cree que su vida vale más que un saco de harina”.

“Y para colmo de horrores, los niños también mueren y resultan heridos al intentar conseguir ayuda, una ayuda a la que tienen derecho. Otras familias nos dicen que ahora están demasiado débiles para competir por comida. Lo que está sucediendo aquí es absolutamente abominable”, añadió.

El Gobierno de Israel continúa manteniendo un asedio a la mayoría de los suministros vitales y bienes comerciales que ingresan a Gaza, lo que genera una situación que funcionarios de la ONU califican de “escasez artificial". Si bien la muerte y las lesiones siguen siendo los principales riesgos para los niños en estos puntos de distribución, la ONU ha informado de riesgos adicionales, como la separación de sus familias.

Desde que finalizó la pausa el 18 de marzo, a Save Children le ha resultado extremadamente difícil prestar estos servicios vitales, a pesar de las enormes necesidades. En estas circunstancias, la organización sigue gestionando dos centros de atención primaria en Deir Al-Balah y Khan Younis, así como diez puntos de nutrición, que brindan servicios esenciales a niños, madres y familias, incluyendo la detección y el tratamiento de la desnutrición