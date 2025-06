Trump descarta suavizar las sanciones a Irán tras el discurso de Jamenei, a quien dice haber "salvado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que ya no contempla las sanciones a Irán para dar una oportunidad al diálogo ante el discurso de "odio" pronunciado el jueves por el líder supremo, Alí Jamenei, a quien ha asegurado que "salvó" en el último conflicto porque "sabía exactamente dónde se escondía".

"Le salvé de una muerte muy fea y humillante y no tiene por qué decir: gracias, presidente Trump", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, que ha recriminado de manera particular a Jamenei que dijo que Irán había "ganado la guerra" cuando "sabe que es una mentira". "Se supone que un hombre tan creyente no debería mentir", añadió.

Así, Trump ha insistido en Truth Social en su tesis de que las instalaciones nucleares iraníes quedaron "destruidas" por los bombardeos y que, "en un acto militar", él mismo logró que Israel hiciese retroceder aviones con los que "quizás" pretendía lanzar "un último golpe" sobre Irán.

Este último ataque, según Trump, habría causado "enormes daños" y la muerte de "muchos iraníes". "Iba a ser el mayor ataque de la guerra, de lejos", ha añadido el presidente, que apenas unos minutos antes había anunciado en rueda de prensa de que no descartaba lanzar una nueva operación sobre Irán si reactivaba su programa nuclear.

Trump ha apuntado que un hipotético levantamiento de las sanciones habría facilitado a Irán la "recuperación" tras el conflicto, pero esta revisión se ha paralizado con efecto "inmediato". Irán, en palabras de Trump, es un país "sin esperanza", por lo que le ha recomendado repensar su estrategia para percatarse de que "a menudo se consigue más con miel que con vinagre".