Trump: flota camino a Irán es mayor que la de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump indicó este viernes que la flota que se dirige a Irán es "incluso más grande" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

"Una gran armada, una flota, se dirige ahora mismo hacia Irán, incluso más grande que la que teníamos en Venezuela", señaló el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear antes de emprender acciones militares, el líder republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza".

"Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró. "Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", agregó.

El jueves, Trump dijo que estaba buscando un acuerdo con el gobierno islámico para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní, a pesar de la "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".