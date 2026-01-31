Más de 30 personas mueren en bombardeos de Israel en Gaza

El ejército israelí afirmó que llevó a cabo los ataques en respuesta a una violación del alto al fuego por parte de Hamás y "golpeó a cuatro mandos y otros terroristas" del grupo islamista y de Yihad Islámica.

Al menos 32 personas murieron este sábado en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza , según Defensa Civil, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

Israel afirma haber atacado en respuesta a violaciones del alto al fuego concluido en octubre con el movimiento terrorista palestino Hamás .

Las vícitmas son en "su mayoría niños y mujeres", indicó Defensa Civil de Gaza, un organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del grupo islamista. "Fueron atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía", precisó.

En el barrio de Rimal en ciudad de Gaza, una vivienda fue destruida por la explosión, mientras que el ataque a la comisaría causó siete muertos, entre ellos civiles que se encontraban en las instalaciones, según la dirección general de la policía.

Una tienda de campaña que albergaba a desplazados en Jan Yunis (sur) también fue alcanzada y siete miembros de una misma familia murieron, incluido un niño, de acuerdo a la oficina de prensa del gobierno de Hamás.

En un comunicado, el ejército de Israel dijo que realizó los ataques en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, en el que ocho combatientes palestinos salieron de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, lo que vulnera el acuerdo de tregua.

También afirmó que "golpeó a cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza".