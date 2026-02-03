Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias

AGENCIAS
Publicado el 03/02/2026 a las 14h03
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.

El encuentro bilateral ha sido planteado tanto por Washington como por Bogotá en términos de una oportunidad para limar asperezas y recomponer los nexos bilaterales, deteriorados tras meses de señalamientos cruzados entre ambos líderes, la descertificación del país suramericano en la lucha contra el narcotráfico, el retiro de la visa estadounidense y la imposición de sanciones al mandatario colombiano, y fuertes críticas de este último a los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, tachadas sin evidencia de "narcolanchas".

En el punto más álgido, Trump tildó sin pruebas a su homólogo de ser un cabecilla del trasiego internacional de drogas, mientras que Petro acusó a EE.UU. de recurrir a una falsificación comparable con las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, para atacar militarmente a Venezuela, deponer a su Gobierno y apoderarse así de su petróleo.

Asimismo, el mandatario colombiano instó a la región a "emanciparse" de la órbita estadounidense tras los bombardeos estadounidenses sobre la Gran Caracas del pasado 3 de enero. A ello siguieron amenazas de Trump de emprender una operación similar en Colombia.

Sin embargo, las aguas bajaron cuatro días más tarde, cuando se produjo el primer intercambio telefónico entre ambos y se anunció la visita oficial de Petro a Washington.

